По информации пресс-службы Министрства обороны России на территории Южного военного округа 1 - 2 августа прошли следующие мероприятия:

1. Горные подразделения восьми команд ВС РФ и Росгвардии преодолели ледовое препятствие на склоне вулкана Эльбрус в Кабардино-Балкарии. Преодоление ледового участка (спуск-подъем) — одно из финальных заданий второго этапа Всероссийского конкурса «Эльбрусское кольцо», стартовавшего 21 июля 2020 г.

Участники состязаний успешно выполнили два спецзадания: № 10 «Преодоление ледового участка (спуск)» и № 11 «Преодоление ледового участка (подъем)» на леднике Большой Азау (высота 3 500 м). Выполнение задачи было организовано на ледовом склоне протяженностью до 100 м со средним углом подъема 60 градусов.

Команда Центрального военного округа показала лучший результат в выполнении 10 спецзадания. За «Преодоление ледового участка (подъем)» военные альпинисты набрали 1 000 баллов, второй результат у команды Воздушно-десантных войск — 934 балла, третий результат у Росгвардии — 922 балла, четвертое место заняла команда Южного военного округа — 875 баллов.

При спуске с ледового препятствия лучший результат показало подразделение Росгвардии, которое набрало 1 000 баллов. На втором месте –команда ВДВ, с результатов 904 балла. Команда ВВО показала третий результат – 788 баллов.

2. В Ростове-на-Дону завершилось первенство штаба Южного военного округа (ЮВО) по стрельбе из штатного оружия. В нем приняли участие генералы и офицеры управлений, отделов и служб управления округа.

Каждый участник соревнований произвел три пробных (пристрелочных) и десять зачетных выстрелов из пистолета Макарова по грудным мишеням с расстояния 25 м.

Всего в состязаниях приняли участие более 100 военнослужащих ЮВО, израсходовав более 2 тыс. патронов.

Коллегия из судей-экспертов в пулевой стрельбе определила победителей в командном и личном зачетах. Лучшие стрелки команды организационно-мобилизационного управления достигли почти 100% попаданий в мишени, за что были награждены кубками, медалями, дипломами и ценными подарками от командующего войсками ЮВО генерала армии Александра Дворникова.

3. Вся техника Южного военного округа (ЮВО), задействованная в статическом и динамическом показах, доставлена к месту проведения Международного военно-технического форума «Армия-2020» в Ростовской области на «Самбекские высоты».

На площадках статической выставки будет представлено более 100 единиц современного вооружения и военной техники ЮВО, в том числе 4 воздушных судна Ми-35, Ми-8, Ми-24, Ми-26, новейший зенитный ракетный комплекс СОУ «БУК-М3», оперативно-тактический комплекс «Искандер», станция радиопомех АСП БМ «Ртуть», зенитный ракетный комплекс «ТОР-М-2У», бронеавтомобиль «Тигр», станция обнаружения и целеуказания «Купол», многофункциональный комплекс беспилотной авиации «Орлан-10» и «Элерон-3», 152-мм самоходная артиллерийская установка «Мста-С», а также более 80 образцов стрелкового оружия и средств ближнего боя подразделений родов войск и специальных войск.

Основными целями форума являются стимулирование инновационного развития оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации, деятельности перспективных специалистов научно-исследовательских организаций, укрепление сотрудничества с предприятиями и организациями промышленности, а также популяризация службы в Вооруженных силах РФ и патриотическое воспитание молодежи.

Международный военно-технический форум «Армия-2020» в ЮВО пройдет с 27 по 29 августа на территории 16 филиалов военно-патриотического парка «Патриот» в 14 субъектах Северо-Кавказского и Южного федеральных округов, а также на территории российской военной базы в Армении.

4. В Южном военном округе (ЮВО) продолжается подготовка к Международному военно-техническому форуму «Армия-2020», который пройдет на 16 площадках парков «Патриот» в 14 субъектах Российской Федерации.

Впервые широкой аудитории будут представлены такие образцы новейшего вооружения и военной техники, как станция радиопомех АСП БМ «Ртуть» и станция обнаружения и целеуказания «Купол».

На экспозиции вооружения и военной техники ЮВО также будет представлен новейший зенитный ракетный комплекс СОУ «БУК-М2», оперативно-тактический комплекс «Искандер», зенитный ракетный комплекс «ТОР-М-2У», бронеавтомобиль «Тигр», многофункциональный комплекс беспилотной авиации «Орлан-10» и «Элерон-3», 152-мм самоходная артиллерийская установка «Мста-С», пусковые установки комплекса противовоздушной обороны С-400 «Триумф» и зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С1», противотанковые ракетные комплексы семейства (Корнет) «Штурм-С», специальные транспортные средства семейства «Тайфун», танки Т-72Б3 и Т-90, боевые машины пехоты БМП-3 и другая боевая техника подразделений РЭБ и РХБ защиты.

Проведение военно-технического форума ЮВО спланировано в парках «Патриот» в Ставропольском крае, Владикавказе, Волгограде и впервые в Каспийске, а также в Адыгее, Астрахани, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкессии, на Кубани, в Чечне и городе Гюмри в Армении, где дислоцируется российская военная база.

Всего в Форуме ЮВО «Армия-2020» примут участие более 40 соединений и воинских частей, более 10 предприятий промышленности, научно-исследовательские институты и учебные заведения.

На статический показ спланировано привлечь более 12 тыс. единиц техники и вооружения войск ЮВО, Росгвардии, МЧС и предприятий ВПК.

В ходе динамического показа боевых возможностей подразделений и вооружения зрителям продемонстрируют современные тактические приемы ведения боевых действий, эпизоды исторических сражений, а также демонстрационный пролет боевой авиации.

5. С начала года на военную службу по контракту через пункт отбора в Волгоградской области принято более 600 человек, которые распределены для прохождения службы в Южном военном округе.

Большая часть граждан, призванных на контракт, – это студенты, окончившие средние и высшие учебные заведения.

В 22 муниципальных районах Волгоградской области сотрудники пункта проводят разъяснительную и агитационную работу с населением для повышения популярности военной службы по контракту.

Специалистами пункта отбора с начала года проведено около 20 акций на тему «Есть такая профессия – Родину защищать!», которые посели около 4 тыс. человек, из них прошли предварительные мероприятия отбора более тысячи граждан и написали заявлений для поступления на военную службу по контракту более 100 претендентов.

Жители Волгоградской области и Республики Калмыкия, желающие поступить на военную службу по контракту, могут обратиться за консультациями по тел.: 8 (8442) 73-49-96 и по адресу: г. Волгоград, Центральный район, улица Советская 25.

Кандидаты, имеющие высшее или среднее профессиональное образование, минуя службу по призыву, могут сразу поступить по контракту с возможностью выбора места службы.

6. Высокогорные подразделения ВС РФ и Росгвардии выполнили десантирование и совершили марш-бросок в районе горы Эльбрус в Кабардино-Балкарии в рамках конкурса АрМИ-2020 «Эльбрусское кольцо».

В ходе выполнения специальной задачи военнослужащие восьми команд совершили десантирование из вертолетов армейской авиации 4 армии ВВС и ПВО Южного военного округа. Экипажи вертолетов МИ-8 выполнили более 10 вылетов с высадкой воздушного десанта на высоте около 3,5 тыс. м.

Подразделение в полном составе (12 человек) десантировалось посадочным способом из вертолета, выходило в назначенный пункт сбора, расположенный на удалении до 500 м от площадки десантирования. После чего группы совершили марш-бросок с преодолением различных форм горного рельефа.

Всего в соревнованиях задействовано более 150 человек из состава подразделений, привлекаемых к выполнению задач в высокогорной местности.