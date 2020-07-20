Подразделения войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) армейского корпуса Черноморского флота проводят специальные учения в рамках начавшегося полевого выхода.

Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения ЧФ, пишет Крыминформ.

«Мероприятия боевой подготовки проходят на межвидовом полигоне Опук, расположенном на Крымском полуострове, в соответствии с ранее утверждённым планом. С военнослужащими проводятся тактико-специальные занятия по ведению радиационной, химической и биологической разведки, дегазации и дезактивации техники, преодолению зараженных участков местности, постановке подвижных и неподвижных дымовых завес», – говорится в сообщении.

Также военнослужащие отрабатывают слаженность действий в составе подразделений при выполнении установленных нормативов по боевому применению штатного вооружения и специальной техники. В ходе учений будут выполнены учебно-боевые задачи по совершенствованию практических навыков командного состава в организации индивидуальной подготовки военнослужащих.

Всего в полевом выходе задействовано более 500 военнослужащих и порядка 100 единиц военной и специальной техники.