Carnival Corporation отправила на утилизацию в Турцию два круизных лайнера
|15:20 04.08.2020
|Туреччина
Carnival Corporation направила на ответственную утилизацию в Турцию два круизных лайнера компании.
Речь идет о лайнерах Carnival Fantasy и Carnival Inspiration, пишет PortNews.
Как указано в сообщении Carnival Corporation, материалы с судов будут направлены на переработку и частично использованы на других круизных лайнерах.
Работы по утилизации будут вестись максимально экологичным способом компанией Sea2Cradle.
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