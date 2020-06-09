Carnival Corporation направила на ответственную утилизацию в Турцию два круизных лайнера компании.

Речь идет о лайнерах Carnival Fantasy и Carnival Inspiration, пишет PortNews.

Как указано в сообщении Carnival Corporation, материалы с судов будут направлены на переработку и частично использованы на других круизных лайнерах.

Работы по утилизации будут вестись максимально экологичным способом компанией Sea2Cradle.