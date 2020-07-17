В Україні за добу 1061 новий випадок COVID-19
|11:15 04.08.2020
|Україна
Станом на 4 серпня в Україні лабораторно підтверджені 74 219 випадки COVID-19, за добу — 1061 новий.
Як передає Укрінформ, про це повідомляється на спеціальному ресурсі РНБО з моніторингу поширення епідемії коронавірусу.
Станом на 4 серпня в Україні лабораторно підтверджено 74 219 випадків COVID-19, за добу зареєстровано 1061 новий.
Зафіксовано 26 нових летальних випадків. Одужало 737 людей.
Загалом за весь час пандемії в Україні від COVID-19 зареєстровано 1 764 летальних випадків, людей одужало.
Найбільше нових випадків захворювання виявлено у Львівській області — 146, Івано-Франківській області — 127, Харківській області — 143, м. Київ - 108.
Ще на цю тему:
19:45 04.08.2020
COVID-19: У Болгарії зареєстрували найвищу добову смертність
COVID-19: У Болгарії зареєстрували найвищу добову смертність
17:15 04.08.2020
В українській армії - 16 нових випадків COVID-19
В українській армії - 16 нових випадків COVID-19
16:00 29.07.2020
В українській армії – 150 хворих на COVID-19
В українській армії – 150 хворих на COVID-19
11:15 29.07.2020
В Україні за добу виявили 1 022 нові випадки COVID-19
В Україні за добу виявили 1 022 нові випадки COVID-19
15:00 27.07.2020
В українській армії на COVID-19 хворіють 156 осіб
В українській армії на COVID-19 хворіють 156 осіб
16:45 23.07.2020
Коронавірус в Україні: за добу знову захворіли більше, ніж одужали
Коронавірус в Україні: за добу знову захворіли більше, ніж одужали
21:02 20.07.2020
У Британії оприлюднили перші результати випробування на людях вакцини від коронавірусу
У Британії оприлюднили перші результати випробування на людях вакцини від коронавірусу
12:00 17.07.2020
В одеському дитячому будинку на COVID-19 захворіло 15 дітей
В одеському дитячому будинку на COVID-19 захворіло 15 дітей
19:15 15.07.2020
В українській армії виявлено 14 нових випадків коронавірусу
В українській армії виявлено 14 нових випадків коронавірусу
17:45 09.07.2020
Число хворих на коронавірус в Україні перевищило 51 тисячу
Число хворих на коронавірус в Україні перевищило 51 тисячу