В Міноборони розкрили подробиці випробувань ТБКМ "Дозор-Б" та польської Oncilla / Відео

15:00 04.08.2020   Україна

На відміну від польської копії, український оригінал пройшов весь спектр випробувань на обстріл та підрив.

За словами начальника науково-дослідного відділу розвитку ОВТ бронетанкових, механізованих та аеромобільних військ ЦНДІ ОВТ ЗС України Олександра Ларіна, український "Дозор-Б", розроблений ХКБМ, пройшов повний цикл випробувань, пише defence-ua.

"Лобова, бортова та кормова проєкції, вони реально обстрілювалися й підтвердили характеристики, що були задані тактико-технічним завданням", - відзначив Олександр Ларін.

При цьому він додав, що випробування були здійснені з готовим зразком тактичної бойової колісної машини, що "не характерно" для подібних випробувань, які зазвичай проходять з застосуванням макетних зразків (бронекорпусу без "фаршу").

Під час випробувань обстрілом, готовому ТКБМ "Дозор-Б" лише прикрили або демонтували колеса, прилади спостереження та фари.

При цьому, начальник науково-дослідного відділу розвитку ОВТ ЦНДІ зазначив, що польський ліцензійний варіант "Дозор-Б" - Oncilla-М, не проходив ні випробувань підривом ні балістичних тестів (обстрілом з вогнепальної зброї).

На початку липня цього року було повідомлено, що тактична бойова колісна машина "Дозор-Б", розробки ДП "Харківське конструкторське бюро з машинобудування імені О. О. Морозова" (входить до складу ДК "Укроборонпром"), була прийнята на озброєння Збройних сил за результатами державних випробувань і підконтрольної експлуатації.



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