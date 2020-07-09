Американский актер Стивен Сигал, поддержавший российскую аннексию Крыма и получивший в 2016 году российское гражданство, зарегистрировал строительную компанию вместе с членом Совета Федерации от Тамбовской области России Александром Бабаковым.

Как пишет Крым.Реалии, спустя две недели он перерегистрировал ее, чтобы скрыть связь с российским политиком, который находится в санкционном списке Минфина США, сообщает со ссылкой на Baza Радио Свобода. ​

Фирма под названием "Горки инвестмент компани" просуществовала всего три недели, после чего Сигал и Бабаков вышли из нее, оставив свои доли, а Сигал тут же учредил новую фирму с почти тем же названием – "Горки холдинг компани". Профиль ее деятельности остался таким же – "строительство жилых и нежилых зданий", не изменился и адрес в Москве: Большая Академическая улица, дом 49. Единственное серьезное различие – отсутствие среди совладельцев сенатора Бабакова.​

Издание отмечает, что резкий выход из числа совладельцев первой фирмы и регистрация второй связана с тем, что Бабаков находится в санкционном списке Минфина США и официальный совместный бизнес с ним угрожал Стивену Сигалу в Америке штрафом в миллион долларов или тюремным заключением.

Ранее сообщалось, что Стивену Сигалу поручили продвигать российский туристический проект «Золотое кольцо Боспорского царства», маршруты которого пролегают по территории аннексированного Россией Крыма.

По данным из открытых источников, Сигал посещал аннексированный Крым в 2014-м и 2015 году. В мае 2017 года Служба безопасности Украины запретила Сигалу въезд в Украину на пять лет.

Осенью 2016 года президент России Владимир Путин предоставил российское гражданство Стивену Сигалу.

Сигал является одним из западных знаменитостей, которые поддерживают президента России, несмотря на глубокие разногласия в отношениях между Москвой и странами Запада. Актер неоднократно посещал Россию, ездил в столицу российской республики Чечня Грозный.

У Стивена Сигала также есть сербское гражданство.

Спецпредставитель Государственного департамента США по вопросам Украины (2017–2019 годы) Курт Волкер уверен, что крымский блок санкций США против России будет сохраняться до тех пор, пока полуостров не вернется под контроль Украины.При этом он сказал, что не видит возможностей для переговоров с Россией по Крыму.​

18 июня Совет Европейского Союза продлил на год санкции против России за незаконную аннексию Крыма.