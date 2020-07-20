После главного военно-морского парада, в акватории Балтийского моря проводятся учения «Океанский щит-2020» с силами ВМФ, принимавшими участие в параде в Санкт-Петербурге и Кронштадте, и группировкой Балтийского флота для проверки их фактической подготовленности к решению задач по предназначению.

Об этом сообщает Группа информационного обеспечения Военно-морского флота, пишет PortNews.

В учениях задействовано более 30 кораблей различных классов, морская авиация, подразделения береговых войск, ПВО и морской пехоты.

На первом этапе учения, боевые корабли выполнили выход из пунктов базирования, отработав задачи противоминного обеспечения с привлечением групп минно-тральных кораблей, после чего осуществили развертывание в назначенные районы Балтийского моря. В настоящее время силы отрабатывают вопросы отражения ударов средств воздушного нападения противника, поражения его корабельных сил, поиска и уничтожения подводных лодок, высадки тактических десантов. В ходе учений будут выполнены практические пуски ударных и зенитных ракет, артиллерийские стрельбы.

Завершатся учения переходом сил к местам постоянного базирования на Балтике, а также на Северный, Черноморский флоты и Каспийскую флотилию.