В Балтийском море РФ проводит военно-морские учения «Океанский щит-2020»
|14:20 04.08.2020
|Росія
После главного военно-морского парада, в акватории Балтийского моря проводятся учения «Океанский щит-2020» с силами ВМФ, принимавшими участие в параде в Санкт-Петербурге и Кронштадте, и группировкой Балтийского флота для проверки их фактической подготовленности к решению задач по предназначению.
Об этом сообщает Группа информационного обеспечения Военно-морского флота, пишет PortNews.
В учениях задействовано более 30 кораблей различных классов, морская авиация, подразделения береговых войск, ПВО и морской пехоты.
На первом этапе учения, боевые корабли выполнили выход из пунктов базирования, отработав задачи противоминного обеспечения с привлечением групп минно-тральных кораблей, после чего осуществили развертывание в назначенные районы Балтийского моря. В настоящее время силы отрабатывают вопросы отражения ударов средств воздушного нападения противника, поражения его корабельных сил, поиска и уничтожения подводных лодок, высадки тактических десантов. В ходе учений будут выполнены практические пуски ударных и зенитных ракет, артиллерийские стрельбы.
Завершатся учения переходом сил к местам постоянного базирования на Балтике, а также на Северный, Черноморский флоты и Каспийскую флотилию.
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