Министерство финансов России объявило о начале процедуры прекращения соглашения об избежании двойного налогообложения с Кипром.

Эта договоренность позволяла богатым россиянам платить мизерные налоги в казну Кипра, минуя бюджет России, выводя доходы в кипрский офшор, пишет ghall.com.

Чистый вывоз капитала из России частным сектором за первое полугодие 2020 года вырос на 24% по сравнению с показателем за аналогичный период прошедшего года и составил 28,9 миллиарда долларов, согласно данным ЦБ РФ.

“Для выполнения поручения президента РФ о налогообложении доходов в виде дивидендов и процентов, выплачиваемых с территории Российской Федерации в Республику Кипр по ставке 15%, Минфин России 3 августа начинает процедуру денонсации соглашения”, – отмечается в заявлении российского Минфина.

По данным Минфина РФ, на Кипр было выведено в 2018 году более 1,4 триллиона рублей, а в 2019 – более 1,9 триллиона рублей из России. Этот вывод капитала возможен, поскольку ставку при выплате дивидендов на Кипр можно снизить до 5% или 10%, а на проценты по займам — до нуля. Это более чем в два раза меньше, чем соответствующая ставка в России (13-15%). Минфин РФ предложил финансовым и налоговым службам Кипра увеличить ставки до 15% как по дивидендам, так и по процентам.