Доходы российских предпринимателей рухнули до минимума с начала века

13:00 04.08.2020   Крим

Пандемия коронавируса и карантин, введенный властями РФ, нанесли нокаутирующий удар по малым и средним предпринимателям, класс которых стремительно сокращается с 2014 года после введения западных снкций за аннексию Крыма.

Как пишет finanz.ru, по итогам второго квартала доходы россиян от предпринимательской деятельности рухнули на 37%, сообщает РБК со ссылкой на данные Росстата.

В сумме владельцы бизнеса, составляющие основу вымирающего «среднего класса», потеряли 300 млрд рублей, заработав за три месяца около 512 млрд.

В результате доля предпринимательских доходов у населения составила всего 3,5%. Это минимальный показатель за все время доступных данных (с начала 21-го века), который вчетверо ниже уровней, например, 2000 года (14,7%).

Доля малого и среднего бизнеса в доходах граждан, вероятно, опустилась до отметок начала 1990х, но достоверно подтвердить это невозможно: данные Росстата хранятся на бумажных носителях в архиве, а в открытом и цифровом виде отсутствуют.

Согласно официальной статистике, за апрель-июнь реальные располагаемые доходы граждан РФ просели на 8% - рекордную с 1999 года величину.

При этом «костяк» доходов - зарплаты и пенсии - мало пострадал: в целом они даже смогли внести положительный вклад в общую динамику (+0,3 п.п.), указывает экономист Райффайзенбанка Станислав Мурашов.

Практически весь провал уровня жизни, согласно Росстату, состоялся за счет предпринимателей. «Это кардинально отличает текущую ситуацию от той, что мы наблюдали в кризис 2015 года», - отмечает Мурашов.

Из-за карантинных ограничений многие предприятия, особенно в сфере услуг, в течение одного - двух с половиной месяцев были просто закрыты, в лучшем случае люди получали минимальную зарплату, а владельцы малого бизнеса вообще потеряли источники доходов, констатирует главный экономист BCS Global Markets Владимир Тихомиров.

Опрос Торгово-промышленной палаты РФ, в котором принимали участие 26,8 тысячи предпринимателей из 83 субъектов РФ, показал, что на начало июля меньше половины смогли вернуться к полноценной работе после отмены карантина, при этом каждый пятый бизнес пандемия погубила навсегда.

48% предпринимателей заявили о том, что их бизнес уже начал работу. 32% сообщили, что восстанавливаются или пытаются приспособиться. При этом 13% окончательно закрыты, а 7% находятся в стадии закрытия.

Богатейшая прослойка населения в лице рантье, получающих доходы от собственности и активов, в кризис пострадала мало: их доля в общей сумме доходов физлиц не изменилась - 4,1%.

Доля социальных выплат и пособий, который по задумке должны были помочь населению справиться с отсутствием заработка, не только не выросла, но даже снизилась относительно первого квартала - 21,8% против 22,1%.

Тот факт, что удар кризиса приняли на себя предприниматели, а зарплаты и пенсии пострадали в меньшей степени, говорит о том, что потребительский спрос может восстановиться быстрее, чем в предыдущий кризис, указывает Мурашов.

С другой стороны, падение доходов предпринимателей больше отразится на инвестиционном сегменте, подчеркивает он. А значит, на восстановление экономики потребуется больше времени.



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