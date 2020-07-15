США та Польща розширюють оборонну взаємодію

10:15 04.08.2020   Росія

Сполучені Штати і Польща завершили переговори щодо Угоди про розширену оборонну співпрацю (Enhanced Defense Cooperation Agreement, EDCA). 

Про це в понеділок, 3 серпня, повідомили у пресслужбі Пентагону, передає УНН.

“EDCA відображає загальне бачення, викладене в спільних деклараціях, підписаних президентами Дональдом Трампом і Анджеєм Дудою в 2019 році”, — підкреслили в американському оборонному відомстві.

Зазначається, що цей документ представить необхідну правову базу, яка зачіпатиме інфраструктурні аспекти, а також питання розподілу військового тягаря між союзниками з метою “поглиблення оборонного співробітництва” в рамках EDCA, уточнили в Пентагоні.

Ця угода дозволить збільшити постійну американську ротаційну присутність в Польщі приблизно на 1 тис. солдатів — на додаток до вже присутніх там 4,5 тис. військових.

Вашингтон упевнений, що EDCA “зміцнить НАТО, посилить стримування Росії”, “заспокоїть союзників” Вашингтона і “поліпшить стратегічну та оперативну гнучкість” Сполучених Штатів. У Пентагоні також підкреслюють, що одним із завдань є зміцнення східного флангу Північноатлантичного альянсу в безпосередній близькості до Чорного моря.

“Ми вітаємо учасників переговорів з цієї важливою віхою для американо-польських відносин і нашої колективної трансатлантичної безпеки”, — резюмували в американському оборонному відомстві.

Міністр оборони США Марк Еспер 29 липня заявив, що Пентагон виведе з ФРН 11 900 військових — більше, ніж озвучувалося раніше. З них 5600 будуть перекинуті в інші країни-члени НАТО, ще 6400 повернуться в США, при цьому багато з ротації будуть задіяні в інших державах Європи, пояснив Еспер на пресконференції. Як уточнило агентство AFP, можливими країнами перебазування можуть стати Італія і Бельгія. Частина контингенту, ймовірно, відправиться в Польщу і країни Балтії, якщо Варшава буде дотримуватися домовленостей, намічених обома сторонами, уточнив тоді Еспер. Таким чином, загальна чисельність американських військовослужбовців в ФРН скоротиться з 36 тис. до 24 100 чоловік.



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