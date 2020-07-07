Зеленодольский судостроительный завод отправил МРК проекта 21631 «Грайворон» в Новороссийск

12:40 04.08.2020   Росія

На АО «Зеленодольский завод имени А.М. Горького» 31 июля 2020 года состоялась отправка малого ракетного корабля проекта 21631 «Грайворон»  на внешнюю сдаточную базу в г. Новороссийск, где ему предстоит пройти все этапы ходовых и государственных испытаний. 

Как пишет PortNews, корабль был заложен 10 апреля 2015 года, сообщила пресс-служба предприятия.

Мероприятие прошло в рабочем режиме.

В настоящее время восемь кораблей данного проекта – головной «Град Свияжск» (сдан в 2013 году) и серийные «Углич» (сдан в 2013 году), «Великий Устюг» (сдан в 2014 году), «Зеленый Дол» и «Серпухов» (сданы в 2015 году), «Вышний Волочек», «Орехово-Зуево» (сданы в 2018 году) и «Ингушетия» (сдан в 2019 году) – уже несут службу в составе ВМФ России.

По данным разработчика, достоинство этих кораблей состоит в том, что при малом водоизмещении они оснащены самыми современными образцами артиллерийского, ракетного, противодиверсионного, зенитного и радиотехнического вооружения. Ударное вооружение позволяет поражать не только надводные корабли противника, но и наземные объекты, расположенные на значительном расстоянии от береговой линии. Установленный на кораблях водометный движитель позволяет вести боевые действия на мелководье. Корабельная 30-мм автоматическая артиллерийская установка может выполнять задачи по уничтожению самолетов, вертолетов и других средств воздушного нападения противника, поражению малоразмерных морских надводных и береговых целей.

АО «Зеленодольский завод имени А.М.Горького» (Татарстан) специализируется на строительстве военных кораблей и пассажирских скоростных судов. Управляет предприятием ООО «Холдинговая компания «Ак Барс».



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