Общий грузооборот в границах Азово-Донского бассейна ВВП по состоянию на 1 августа 2020 года составил 4 млн 565 тысяч тонн различных грузов, что на 6% ниже соответствующего показателя за аналогичный период 2019 года.

Об этом сообщается на официальном сайте ФБУ «Азово-Донская бассейновая администрация», пишет PortNews.

Объем транзитных грузов уменьшился на 3%, до 4 млн 102 тыс. тонн, внутренний грузооборот – на 25%, до 463 тыс. тонн. Судопоток Азово-Донского бассейна внутренних водных путей по состоянию на 1 августа 2020 года составил 3104 судна и состава, в том числе, 1502 судна в движении вниз и 1602 ед. флота в движении вверх. Годом ранее было 2954 судна и состава: 1415 в движении вниз и 1539 ед. флота – вверх.

В июле 2020 года общий грузооборот в границах Азово-Донского бассейна ВВП сократился на 8% по сравнению с показателем соответствующего периода 2019 года - до 1 млн 395 тыс. тонн грузов. В номенклатуре грузов преобладали сера (18,1%), пшеница (17,3%) и мазут (17,3%). Транзитный грузопоток уменьшился на 2%, до 1 млн 226 тыс. тонн, внутренний грузооборот бассейна – на 36%, до 169 тыс. тонн.

Судопоток в июле 2020 года составил 869 единиц судов и составов (465 в движении вниз и 404 – вверх). За аналогичный период прошлого года всего было 890 единиц флота: 479 судов прошли вниз, 411 - вверх.

Объем попусков воды Цимлянского водохранилища в период с 10 июня до особого распоряжения составляет 230 куб. м/с.

Фактические глубины в июле текущего года на участке от входа в 132-й канал до Константиновского гидроузла составляли 400 см, от Константиновского до Кочетовского гидроузла – 335-380 см, от Кочетовского гидроузла до первого Арпачинского переката – 330-365 см, от первого Арпачинского переката до 3121-го км реки Дон – 360-400 см.

Границы деятельности ФБУ «Азово-Донская бассейновая администрация» включают в себя магистральный речной путь реки Дон от нижнего подходного канала шлюза №15 (Цимлянское водохранилище) до поселка Аксай (3121-й км р. Дон), за исключением Николаевского и Константиновского гидроузлов, и притоки Дона — реку Северский Донец (от хутора Красный до устья) и реку Маныч (от Ново-Манычской дамбы до устья). Общая протяженность водных путей в зоне ответственности ФБУ «Азово-Донская бассейновая администрация» составляет 691,3 км.