Грузооборот Азово-Донского речного бассейна РФ за 7 месяцев 2020 года сократился на 6%

09:15 04.08.2020   Росія

Общий грузооборот в границах Азово-Донского бассейна ВВП по состоянию на 1 августа 2020 года составил 4 млн 565 тысяч тонн различных грузов, что на 6% ниже соответствующего показателя за аналогичный период 2019 года. 

Об этом сообщается на официальном сайте ФБУ «Азово-Донская бассейновая администрация», пишет PortNews.

Объем транзитных грузов уменьшился на 3%, до 4 млн 102 тыс. тонн, внутренний грузооборот – на 25%, до 463 тыс. тонн. Судопоток Азово-Донского бассейна внутренних водных путей по состоянию на 1 августа 2020 года составил 3104 судна и состава, в том числе, 1502 судна в движении вниз и 1602 ед. флота в движении вверх. Годом ранее было 2954 судна и состава: 1415 в движении вниз и 1539 ед. флота – вверх.

В июле 2020 года общий грузооборот в границах Азово-Донского бассейна ВВП сократился на 8% по сравнению с показателем соответствующего периода 2019 года - до 1 млн 395 тыс. тонн грузов. В номенклатуре грузов преобладали сера (18,1%), пшеница (17,3%) и мазут (17,3%). Транзитный грузопоток уменьшился на 2%, до 1 млн 226 тыс. тонн, внутренний грузооборот бассейна – на 36%, до 169 тыс. тонн.

Судопоток в июле 2020 года составил 869 единиц судов и составов (465 в движении вниз и 404 – вверх). За аналогичный период прошлого года всего было 890 единиц флота: 479 судов прошли вниз, 411 - вверх.

Объем попусков воды Цимлянского водохранилища в период с 10 июня до особого распоряжения составляет 230 куб. м/с.

Фактические глубины в июле текущего года на участке от входа в 132-й канал до Константиновского гидроузла составляли 400 см, от Константиновского до Кочетовского гидроузла – 335-380 см, от Кочетовского гидроузла до первого Арпачинского переката – 330-365 см, от первого Арпачинского переката до 3121-го км реки Дон – 360-400 см.

Границы деятельности ФБУ «Азово-Донская бассейновая администрация» включают в себя магистральный речной путь реки Дон от нижнего подходного канала шлюза №15 (Цимлянское водохранилище) до поселка Аксай (3121-й км р. Дон), за исключением Николаевского и Константиновского гидроузлов, и притоки Дона — реку Северский Донец (от хутора Красный до устья) и реку Маныч (от Ново-Манычской дамбы до устья). Общая протяженность водных путей в зоне ответственности ФБУ «Азово-Донская бассейновая администрация» составляет 691,3 км.



Ще на цю тему:

16:30 17.07.2020
Грузооборот российского порта Кавказ за 6 месяцев 2020 года вырос на 17%
11:20 11.06.2020
В январе-апреле крупнейший портовый холдинг России сократил контейнерооборот на 23,2%
15:20 12.05.2020
В России протестировали систему онлайн-мониторинга транзита грузов из Европы и Азию через морпорты
14:20 12.05.2020
Грузооборот крупнейшей портовой группы России уменьшился на 5%
15:21 27.04.2020
В первом квартале Мариупольский порт увеличил грузооборот на 30,4%
13:00 17.03.2020
РЖД ввели скидку 12,8% на экспорт угля через порты Азово-Черноморского бассейна
12:30 13.02.2020
Новороссийский порт возглавил список лучших морских портов России по итогам января
09:20 21.01.2020
Новороссийский порт загрузил рекордный по размерам сухогруз / Фото
08:30 15.01.2020
Порт Новороссийск стал лидером среди морских портов России по грузообороту
08:30 24.09.2019
Грузооборот Новороссийского порта с начала 2019 года вырос на 6,7%
20:21 16.01.2019
Грузооборот морских портов России в 2018 году вырос на 3,8% - до 816,5 млн тонн / Детализация
18:43 11.01.2019
Грузооборот морских портов России в 2018 году вырос на 3,8%
Новини
Азербайджан Азербайджан
09:30 04.08.2020
Азербайджан отправил в порт Одессы очередную партию нефти для Беларуси
09:15 29.07.2020
Из Турции в Азербайджан на масштабные учения прибыли военные
10:45 21.07.2020
Майже 40 тисяч азербайджанців записалися до армії через конфлікт з Вірменією
08:50 20.07.2020
Туреччина перекидає бійців сирійської опозиції на допомогу Азербайджану проти Вірменії - ЗМІ
Всі новини країни
Болгарія Болгарія
19:45 04.08.2020
COVID-19: У Болгарії зареєстрували найвищу добову смертність
19:21 30.07.2020
Українці зможуть відвідувати Болгарію без тесту на коронавірус і самоізоляції
11:48 30.07.2020
Протести у Болгарії: мітингувальники заблокували перехрестя в центрі Софії
15:15 29.07.2020
Болгария: Компания-оператор Мюнхенского аэропорта подписала концессию на управление аэропортом Софии
Всі новини країни
Вірменія Вірменія
11:31 28.07.2020
Ситуація у Карабасі: Вірменія відреагувала на плани Азербайджану та Туреччини провести навчання
15:20 23.07.2020
У ЄС закликали Вірменію і Азербайджан до миру
08:50 22.07.2020
Вірменія заявила про атаку Азербайджану, в Баку це відкидають
16:15 21.07.2020
Генеральний секретар ООН закликає Вірменію і Азербайджан до стриманості
Всі новини країни
Греція Греція
12:00 04.08.2020
Шесть греческих портов снова готовы принимать круизные лайнеры
20:33 03.08.2020
Греція зміцнює паркан на сухопутному кордоні з Туреччиною
14:44 03.08.2020
До античного корабля з аквалангом: Греція відкрила перший підводний музей
13:40 31.07.2020
Греция готова к разграничению морских границ с Турцией
Всі новини країни
Грузія Грузія
19:30 04.08.2020
ЮВО: Российские военнослужащие в Абхазии провели учения реактивных систем залпового огня
11:00 04.08.2020
COVID-19: «Минздрав» оккупированной Россией Абхазии против открытия границы с РФ
08:45 04.08.2020
ЮВО: Подразделения российской военной базы в Южной Осетии начали двусторонние тактические учения
18:45 30.07.2020
Стихия нанесла удар по региону Рача в Грузии
Всі новини країни
Молдова Молдова
11:30 04.08.2020
Международный арбитраж оставил аэропорт Кишинева концессионеру
14:41 30.07.2020
Глава МЗС Молдови здійснить візит до Києва наступного тижня
12:32 30.07.2020
Додон анонсував конституційну реформу і створив спецкомісію
09:30 23.07.2020
Молдова і Україна обговорили перспективи виведення російських військ з Придністров'я
Всі новини країни
Росія Росія
21:00 04.08.2020
Южный военный округ РФ: военные учения. Мониторинг за 3, 4 августа
18:45 04.08.2020
В России испытывают новую самоходную пушку / Видео
17:00 04.08.2020
ЮВО: У границы с Украиной Россия проводит масштабные учения
16:45 04.08.2020
Сербия отказалась от российских ЗРК, купив комплексы китайского производства
Всі новини країни
Румунія Румунія
12:44 03.08.2020
У Румунії думають, як вирішувати проблему з "нашестям" бурих ведмедів
20:40 30.07.2020
У Румунії знову коронавірусний антирекорд - 1356 хворих за добу
16:30 29.07.2020
Румыния и Польша выдали дополнительные разрешения для украинских перевозчиков
12:00 29.07.2020
Румыния отказывается от празднования советского Дня Победы
Всі новини країни
Туреччина Туреччина
20:30 04.08.2020
Туреччина відправила в Сирію колону з 30 військових машин
15:20 04.08.2020
Carnival Corporation отправила на утилизацию в Турцию два круизных лайнера
18:40 31.07.2020
В 2022 году турецкие военные получат новый плавающий БТР / Фото
14:00 31.07.2020
Минобороны Турции показало, как проходят совместные учения в Азербайджане / Видео
Всі новини країни
Україна Україна
20:45 04.08.2020
В окупованому Криму дітей зберуть на лінійки 1 вересня, незважаючи на коронавірус
20:15 04.08.2020
Режим ЧС введен в Мирном под Симферополем из-за отсутствия воды
20:00 04.08.2020
Украинская "Мрия" доставила в Израиль американские военные грузовики для оснащения системами ПРО / Фото
19:15 04.08.2020
Малый морской танкер "Вице-адмирал Паромов" отправился в Севастополь / Фото
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд