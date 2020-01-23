Російська окупаційна влада Севастополя планує побудувати ділянку дороги між Античним проспектом і вулицею Корчагіна, який знаходиться поблизу заповідника «Херсонес Таврійський».

Як повідомив директор департаменту транспорту та розвитку дорожньо-транспортної інфраструктури окупованого Севастополя Сергій Румянцев, найближчим часом розпочнуться роботи з проєктування, пише Радіо Свобода.

«Дані дві ділянки передані Херсонесу, там знаходяться об’єкти культурної спадщини – садиба та антична дорога. Паралельно даній ділянці йде проектування будівництва двосмугової автомобільної дороги – проспект Античний, яка пройде близько до об’єктів, внесених до списку ЮНЕСКО. В рамках будівництва буде реалізована розв’язка до перетину з дорогою на вулиці Павла Корчагіна, облаштування тротуарів та пішохідних зон», – заявив Румянцев.

Призначений Кремлем «глава» Севастополя Михайло Развожаєв зазначив, що необхідно спочатку встановити кордони пам’ятника, а потім починати проєктування.

Наприкінці вересня ЮНЕСКО оприлюднила нову доповідь генерального директора організації щодо ситуації в анексованому Росією Криму в сферах освіти, науки, культури, поширення інформації та функціонування ЗМІ. Як повідомило МЗС України, у документі констатується подальше погіршення ситуації на півострові у всіх сферах компетенції ЮНЕСКО.

Після анексії Криму Росія взяла під свою юрисдикцію всі об’єкти культурного й історичного значення, розташовані на півострові.

Київ наполягає на приналежності пам’яток українського народу і просить взяти їх під захист ЮНЕСКО.

До списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО входить заповідник «Херсонес Таврійський» в анексованому Криму. Також кандидатами на внесення в список є Ханський палац у Бахчисараї, Генуезька фортеця в Судаку, Кримська астрофізична обсерваторія, Мангуп-Кале, Ескі-Кермен і Чуфут-Кале.