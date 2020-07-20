ФСБ РФ затримала ще одного громадянина України на адміністративному кордоні з Кримом, який нібито перебував у «федеральному розшуку».

«На митниці прикордонники затримали чоловіка, який ховався від правосуддя чотири роки. У федеральний розшук його оголосили через незаконне зберігання наркотиків. 33-річного чоловіка співробітники прикордонного управління ФСБ по Криму вирахували під час перевірки документів», – пише Центр журналістських розслідувань з посиланням на КП-Крим.

«Кримчанин, який прямував з України, вже два роки перебуває у федеральному розшуку за статтею, пов’язаною з наркотиками. Зараз затриманий переданий співробітникам МВС для прийняття процесуального рішення», – пише «РИА Новости Крим» з посиланням на кримське управління ФСБ.