ФСБ РФ затримала громадянина України на адмінкордоні з Кримом
|08:15 04.08.2020
|Крим
ФСБ РФ затримала ще одного громадянина України на адміністративному кордоні з Кримом, який нібито перебував у «федеральному розшуку».
«На митниці прикордонники затримали чоловіка, який ховався від правосуддя чотири роки. У федеральний розшук його оголосили через незаконне зберігання наркотиків. 33-річного чоловіка співробітники прикордонного управління ФСБ по Криму вирахували під час перевірки документів», – пише Центр журналістських розслідувань з посиланням на КП-Крим.
«Кримчанин, який прямував з України, вже два роки перебуває у федеральному розшуку за статтею, пов’язаною з наркотиками. Зараз затриманий переданий співробітникам МВС для прийняття процесуального рішення», – пише «РИА Новости Крим» з посиланням на кримське управління ФСБ.
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