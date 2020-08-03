Шесть греческих портов снова готовы принимать круизные лайнеры

12:00 04.08.2020   Греція

Греция в субботу, 1 августа, вновь открыла шесть основных портов для захода круизных лайнеров.

Как пишет ЦТС, об этом сообщил министр туризма страны Гарри Теохарис.

По его словам, речь идет об афинском порте Пирей, а также о портах Родос, Ираклион, Волос, Корфу и Катаколо.

Между тем министр морского транспорта Греции Яннис Плакиотакис сообщил ранее, что прибытие первых круизных лайнеров в Грецию ожидается не ранее 20 августа.

Греческие операторы круизных лайнеров не ожидают бронирований ранее сентября. Гостиничная палата Греции в свою очередь сообщила, что загруженность гостиниц в стране составляет сейчас лишь пятую часть от нормы.

До настоящего момента в Греции выявлено около 4,5 тысячи заражений коронавирусом, 206 человек скончались.

Щонайменше у 40 пасажирів та членів екіпажу норвезького круїзного корабля Roald Amundsen виявили хворобу COVID-19.

Сотні пасажирів Roald Amundsen наразі перебувають на карантині та очікують результатів тестів, повідомила компанія, якій належить судно. Як передає Укрінформ, про це повідомляє BBC.

Корабель належить норвезькій компанії Hurtigruten, він причалив у порту Тромсо на півночі Норвегії у п'ятницю.

Hurtigruten призупинила усі круїзи через спалах коронавірусу на своєму судні.

"Зараз ми зосереджуємо всі наші зусилля на турботі про наших гостей та колег", - заявив генеральний директор компанії Даніель Скджелдамсейд.

Roald Amundsen був у тижневому плаванні в Арктиці, а також, мав відвідати порти в Англії та Шотландії у вересні.

По прибуттю до Норвегії 177 пасажирам було дозволено вийти на берег, що змусило місцеву владу витратити час, щоб знайти та протестувати тих, хто був на борту судна. Наразі всім пасажирам наказано піти на самоізоляцію, повідомили в неділю норвезькі чиновники сфери охорони здоров'я.



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