Одесская компания выиграла тендер на поставку трамваев в Румынию

11:45 04.08.2020   Одесса

Заявки на участие в тендере также подавали турецкие компании Durmazlar и Bozankay, а также польская Pesa.

Производитель трамвайных вагонов "Татра-Юг" (Одесса), выпускающий их на мощностях "Южмаша" (Днепр), победил в тендере на поставку в г. Крайова (Румыния) 17 единиц 25-метровых трамвайных вагонов, предложив за один вагон 1,7 млн евро.

Согласно публикации, заявки на участие в тендере также подавали турецкие компании Durmazlar и Bozankay, а также польская Pesa, пишет ЦТС.

Сообщение о победе украинского производителя появилось на официальном портале закупок 29 июля, при этом отмечалось, что победитель определен 24 июля, однако еще неделя отведена на оспаривание результата.

Ценовой критерий при определении победителя составил 80%.

Тендер был объявлен Министерством общественных работ Румынии, при этом, трамваи для Крайовы закупаются в рамках региональной программы на 2014-2020 годы, и в 2018 году стало известно, что город внес только 2% необходимых средств для покрытие расходов.

На сегодня в трамвайном депо города Крайова зарегистрировано более 30 трамваев, однако только половина из них работоспособны, и состояние трамвайного парка оценивается как плачевное.

В случае окончательной победы украинского производителя в Крайову будут поставлены полностью низкопольные трамвайные вагоны новой модели К1-Т306.

По информации "Татра-Юг", по состоянию на конец июня 2020 года первый экземпляр новой модели находился на финальной стадии изготовления, а презентация запланирована на осень.

Трамвай спроектирован конструкторским бюро компании и изготовлен в соответствии со стандартами ЕС. Он состоит из соединенных между собой секций модульного типа, которые могут быть добавлены по желанию заказчика. Пассажирский салон и кабина водителя оснащены системами кондиционирования, в салоне есть USB-порты и wifi.



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