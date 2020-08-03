Международный арбитражный суд Стокгольма запретил Молдове расторгать договор о передаче в концессию международного аэропорта Кишинева.

Об этом пишет ЦТС со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Арбитраж запретил Республике Молдова выполнять действия по расторжению договора и запретил любое исполнение уведомления о прекращении концессии, направленное компании 8 июля 2020 года", - говорится в сообщении аэропорта.

Аэропорт Кишинева был сдан в концессию компании Avia Invest 7 августа 2013 года. В течение следующих трех лет в компании трижды сменились собственники. По условиям соглашения, аэропорт сдан в концессию сроком на 49 лет с отчислениями в размере 1% от доходов и с инвестициями 244,2 млн евро. Акционеры компании неоднократно менялись, кто сейчас является ее бенефициаром неизвестно.

В 2019 году после смены власти в Молдавии официальные лица начали говорить о необходимости возврата аэропорта в госсобственность. Тогда представители Avia Invest обратились в Стокгольмский арбитраж с иском против правительства Молдавии, обвинив власти в рейдерской атаке. Сумма иска составляет 885 млн евро.

Ранее сообщалось, что в 2015 году Служба по предупреждению и борьбе с отмыванием денег при Национальном центре по борьбе с коррупцией (НЦБК) Молдовы поставила под сомнение законность действий Avia Invest, констатировав, что "финансовые средства взяты из денег проблемных банков, которыми управляет бизнесмен Илан Шор". Было возбуждено уголовное дело, однако за четыре года расследование по этому делу так и не продвинулось. В середине июня, после смены власти в Молдове Шор скрылся. После этого он начал продавать свои активы.

29 августа прошлого года в компании Натаниэля Ротшильда NR Investments Ltd сообщили, что закрыли сделку по покупке 95% Avia Invest. Президент Молдовы Додон пообещал, что будет добиваться расторжения контракта о сдаче в концессию аэропорта. Правительство оспорило этот договор в суде.

В конце декабря стало известно, что NR Investments Limited Ротшильда "отказалась от участия в Avia Invest", а новым собственником компании стал бывший топ-менеджер "Газпрома" Гончаренко. А в феврале 2020 года российский бизнесмен Андрей Гончаренко заявил, что отказывается от акций компании Avia Invest, которая на правах концессии владеет аэропортом Кишинев.