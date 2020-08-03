В так называемом «министерстве здравоохранения» оккупированной Россией Абхазии раскритиковали решение властей открыть границу с Россией.

Как пишет ghall.com, об этом сообщаила «Новая Газета».

О том, что открытие границы с РФ приведет к резкому всплеску числа случаев COVID-19, заявил «замглавы Минздрава» Алхас Конджария.

Конджария пояснил, что в случае приезда российских туристов местная система здравоохранения не сможет помочь ни своим гражданам, ни гостям, как как еще до объявления об открытии границ в Абхазии выявили новую вспышку коронавируса и многие места в больницах уже заняты.

«Гудаутская больница начинает заполняться, ежедневно мы выявляем порядка 8 – 10 пациентов, и уже на этом этапе понимаем, что справиться с таким потоком больных будет крайне сложно, а прибавив к нашему населению тех, кто приедет, мы просто «захлебнемся», — заявил он.

В местном оперштабе также заявили, что решение об открытии границ с 1 августа для них стало неожиданностью.