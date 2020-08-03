Bild: Россия создает военные базы в шести странах Африки
|10:45 04.08.2020
|Росія
Россия добилась право создания военных баз в шести государствах Африки – Центрально-Африканской Республике, Египте, Эритрее, Мадагаскаре, Мозамбике и Судане.
Об этом говорится в конфиденциальном документе министерства иностранных дел Германии, оказавшемся в распоряжении немецкого издания Bild, пишет ghall.com.
Кроме того, российская армия отчасти секретно, отчасти официально занимается обучением солдат соответствующих стран. Так, в «Центрально-Африканской Республике действуют 180 инструкторов российской армии, а примерно 20 малийских солдат ежегодно проходят обучение в России», – отмечается в документе.
При этом во многих странах задействуется и участвует в подготовке к долгосрочному дислоцированию не только официальная армия России. Прежде всего ставка делается на частные армии, например, ЧВК «Вагнера».
В документе также отмечается, что «с долей рынка 37,6% Россия является важнейшим поставщиком оружия для Африканского континента». За ней следуют США (16%), Франция (14%) и Китай (9%).
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