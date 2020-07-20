Протягом тижня в слідчих ізоляторах Ростова-на-Дону заплановані консульські зустрічі з 19 українськими політв’язнями – кримськотатарськими активістами, громадськими журналістами та іншими незаконно ув’язненими громадянами України.

Про це повідомив Укрінформу генконсул в Ростові-на-Дону Тарас Малишевський.

"Ми відвідаємо наших громадян, які Росією безпідставно звинувачуються у тероризмі, з-поміж "Алуштинської, Білогородської, 2-ї Бахчисарайської, Красногвардійської груп Хізб ут-Тахрір", а також Олега Приходька з м.Саки, за проукраїнські погляди якого ФСБ сфабрикувала справу про підготовку теракту", - розповів Малишевський.

Окрім перевірки умов їх утримання та стану здоров’я, відгуків про роботу адвокатів (усі 19 в’язнів ними забезпечені за рахунок державного бюджету України), консули поділяться новинами з Батьківщини, принесуть листи від рідних та перекажуть численні привітання з Курбан-байрамом кримським татарам, які вимушені у ці святкові дні перебувати далеко від своїх родин та одновірців.

Як наголосив український дипломат, серед інформаційного вакууму, в якому перебувають наші громадяни в російських в’язницях, "кожна новина з вільної землі має свою цінність і швидко розходиться "тюремною поштою", надає сил і підтримки". "У мене з колегами буде змога розповісти про роботу відновленої в МЗС України Платформи міжнародної адвокації звільнення політв’язнів, про наступні кроки органів державної влади, причетних до цього складного процесу. Усім в’язням Генконсульством буде надана матеріальна допомога" - зазначив Малишевський.

За його словами про результати кожної з зустрічей будуть поінформовані українські ЗМІ, "а більш детально – рідні незаконно ув’язнених громадян України, які, на жаль, через коронавірусні обмеження, введені Федеральною службою виконання покарань РФ, з березня позбавлені можливості побачень".

В Росії та окупованому Криму на цей час перебувають під слідством або вже отримали термін ув’язнення близько 120 українських політв’язнів. Значна кількість з них – в Ростові-на-Дону, де міститься Південний окружний військовий суд. Переважно – це жителі тимчасово окупованого Криму, яких російська влада у порушення принципів міжнародного права вивезла на свою територію.