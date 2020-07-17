ООО «СРЗ» (Мариуполь, Донецкая область), эксплуатирующее целостный имущественный комплекс бывшего ГП «Азовский судоремонтный завод» (АСРЗ), осуществляет доковый ремонт и модернизацию систем 138-метрового танкера Astrakhan City водоизмещением 7030 тонн, принадлежащего компании leisure Marine LP (Шотландия).

Об этом сообщила пресс-служба ООО «СРЗ», пишут Порты Украины.

Судно встало на стапель дока №4 АСРЗ с 22 июля. Согласно договору, срок докования составит 25 суток, в течение которых планируется к выполнению обязательный комплекс доковых работ: дефектация днища, подводного и надводного бортов, ремонт кранцевой защиты и окраска корпуса по заявленной схеме.

Как сообщается, на данный момент закончена очистка корпуса от солей и морских обрастаний пресной водой под высоким давлением, продолжается разборка винт-рулевого комплекса с 5-лопастными винтами, ремонт ДЗА и 12 балластных танков. Общий объем замены металла составит порядка десяти тонн.

Кроме того, специалистам АСРЗ предстоит выполнить замену отслуживших нормативный срок эксплуатации дизель-генераторов (типа 6Ч18/22) на агрегаты такой же мощности, не меняющие таблицу нагрузок, но более современной модификации китайской фирмы Weichai. А затем – адаптировать их к существующим топливным и масляным системам судна, и модернизировать систему охлаждения дизель-генераторов. Согласно проекту, разработанному отделом подготовки ремонтов АСРЗ, понадобится порядка 100 метров труб разного диаметра. Для демонтажа дизель-генераторов типа 6Ч18/22 и монтажа новых агрегатов, в кормовой части корпуса по левому борту уже подготовлен технический вырез.

«Модернизация даст возможность судовладельцу избавиться от сложного поиска унифицированных сборочные единиц СЗЧ и снизить общие объемы затрат на содержание энергетического оборудования в дальнейшем», – указала пресс-служба.

ООО «СРЗ» эксплуатирует ЦИК бывшего ГП «АСРЗ». Специализация — ремонт, модернизация и строительство судов, выпуск машиностроительной продукции. ООО «СРЗ» получило в аренду ЦИК в 2003 году, после чего ГП «АСРЗ» было ликвидировано согласно установленной процедуре. В июне 2016 года у ООО «СРЗ» истек срок аренды ЦИК. С этого времени ООО «СРЗ» продолжает эксплуатировать ЦИК, поддерживает производственный процесс, выполняет договорные обязательства с текущими контрагентами, осуществляет отчисления в бюджеты, выплачивает зарплату и сохраняет уникальный судоремонтный комплекс.

На мощностях АСРЗ построено более 200 нефтемусоросборщиков, которые эксплуатируются в странах СНГ, Индии, ОАЭ, Кубы, Болгарии, Германии, Греции, Польши и Румынии. Завод является крупнейшим профильным предприятием в акватории Азовского моря.

Кроме того, ООО «СРЗ» осуществляет стивидорную деятельность. Предприятие оперирует пятью причалами общей длиной 0,6 километра. Обработку судов обеспечивают восемь портальных кранов грузоподъемностью 5-40 тонн и плавкран «Астрахань-5» грузоподъемностью до 60 тонн. Предприятие осуществляет перевалку генеральных (квадрат, рулон, катанка в бухтах), навалочных (чугун, ЖРК, уголь, кокс, зерновые, минеральные удобрения) и тарно-штучных грузов (грузы в биг-бегах, мешках, на паллетах), тяжеловесного и крупногабаритного оборудования.

ООО «СРЗ» находится в управлении УК «МИГ», которая также управляет ООО «Укртрансагро» (приемка, хранение и отгрузка на морские суда зерновых и масличных культур, услуги сертифицированного зернового терминала), ООО «УТА Логистик» (логистические и экспедиторские услуги), ООО «Маритайм Логистикс» (услуги менеджмента морских судов), ООО «Мартлет» (фумигационные услуги) и другими компаниями.