МО України: Збільшення Росією поставок зброї в Донбас свідчить про пряму збройну агресію

09:45 04.08.2020   Україна

Якщо Росія хоче збільшити поставки зброї в Донбас, то це свідчить про пряму збройну агресію і підтримку терористичної діяльності на рівні держави, заявили в Міністерстві оборони України.

Як пише ZN,UA, про це повідомляється на сайті відомства.

«У Росії лунають політичні заяви щодо поставок зброї в Донбас в разі отримання Україною військової допомоги від США. Однак РФ вже сьомий рік поспіль веде війну проти України», - йдеться в заяві.

У Міноборони привели цифри, скільки Російського озброєння було завезено в Україну через непідконтрольну ділянку кордону.

"Кількість озброєння та військової техніки на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей відомо: танків - 480 одиниць; бойових броньованих машин - більше 900 одиниць; гармат і гаубиць - близько 450 одиниць; мінометів - близько 300 одиниць; реактивних систем залпового вогню - близько 210 ; засобів протиповітряної оборони - близько 700; протитанкових засобів - близько 450. Вся ця зброя Росія застосовується у військових діях проти України», - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що з початку агресії вказане озброєння і бойову техніку використовують не тільки проти військовослужбовців ЗСУ та інших військових формувань, а й проти мирного населення Донбасу.

Адміністрація президента США Дональда Трампа підтримує збільшення летальної допомоги Україні, заявив державний секретар США Майк Помпео в ході свідчень в сенатському Комітеті з міжнародних відносин.

За його словами Росія є дестабілізуючию силою на міжнародній арені, а адміністрація Трампа вдалася кроків для протидії їй.

"Ця адміністрація вжила заходів для захисту наших інтересів і друзів. Ми оприлюднили Кримську декларацію, ми надали Україні летальну військове обладнання. Ми наклали санкції на понад 360 російських цілей за все, від порушень прав людини, до підтримки Росією вбивчого режиму Асада, до використання найманців і ставлеників у всьому світі ", - зазначив Помпео.

Відзначимо, оборонний бюджет США також передбачає виділення майже 3,8 млрд доларів на програму "Європейська ініціатива стримування", спрямовану на стримування Росії. У свою чергу, Україна в наступному фінансовому році від США може отримати 250 млн доларів військової допомоги.



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