Азербайджан отправил в порт Одессы очередную партию нефти для Беларуси
|09:30 04.08.2020
|Азербайджан
Государственная нефтяная компания Азербайджана Socar отправила новую партию нефти Azeri Light, которая будет принята на морском нефтяном терминале в порту «Пивденный» для дальнейшей транспортировки по нефтепроводу «Одесса — Броды» в направлении НПЗ Беларуси.
Об этом сообщает «Интерфакс-Азербайджан», пишет издание Порты Украины.
«Танкер с азербайджанской нефтью объемом 85 тыс. тонн вышел 2 августа из Супсы. Прибытие в порт «Пивденный» ожидается 4-5 августа», — цитирует агентство слова пресс-секретаря концерна «Белнефтехим» Александра Тищенко.
Ранее сообщалось, что SOCAR планировала отправить данную партию 30-31 июля.
Как отмечается, поставки нефти в Беларусь на южном направлении через Украину были возобновлены из-за отсутствия в первом квартале импорта от крупных российских компаний, вызванного разногласиями в цене.
По данным «Белнефтехима», Socar может поставить в Беларусь в 2020 году до 1 млн тонн нефти.
В марте-апреле 2020 года МНТ «Пивденный» принял четыре танкера общим объемом около 350 тыс. тонн нефти сорта Azeri Light для ее дальнейшей транспортировки на белорусские НПЗ с использованием нефтепровода «Одесса — Броды» и одной из двух ветвей магистрального нефтепровода «Дружба» по маршруту МНТ «Пивденный» — ЛПДС «Броды» — ЛПДС «Мозырь». В июне терминал принял пятую партию азербайджанской нефти объемом 85 тыс. тонн из Супсы.
Договор о предоставлении услуг по транспортировке нефти в Беларусь между АО «Укртранснафта» и BNK (UK) Limited (Великобритания) действует до конца 2020 года.
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