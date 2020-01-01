Государственная нефтяная компания Азербайджана Socar отправила новую партию нефти Azeri Light, которая будет принята на морском нефтяном терминале в порту «Пивденный» для дальнейшей транспортировки по нефтепроводу «Одесса — Броды» в направлении НПЗ Беларуси.

Об этом сообщает «Интерфакс-Азербайджан», пишет издание Порты Украины.

«Танкер с азербайджанской нефтью объемом 85 тыс. тонн вышел 2 августа из Супсы. Прибытие в порт «Пивденный» ожидается 4-5 августа», — цитирует агентство слова пресс-секретаря концерна «Белнефтехим» Александра Тищенко.

Ранее сообщалось, что SOCAR планировала отправить данную партию 30-31 июля.

Как отмечается, поставки нефти в Беларусь на южном направлении через Украину были возобновлены из-за отсутствия в первом квартале импорта от крупных российских компаний, вызванного разногласиями в цене.

По данным «Белнефтехима», Socar может поставить в Беларусь в 2020 году до 1 млн тонн нефти.

В марте-апреле 2020 года МНТ «Пивденный» принял четыре танкера общим объемом около 350 тыс. тонн нефти сорта Azeri Light для ее дальнейшей транспортировки на белорусские НПЗ с использованием нефтепровода «Одесса — Броды» и одной из двух ветвей магистрального нефтепровода «Дружба» по маршруту МНТ «Пивденный» — ЛПДС «Броды» — ЛПДС «Мозырь». В июне терминал принял пятую партию азербайджанской нефти объемом 85 тыс. тонн из Супсы.

Договор о предоставлении услуг по транспортировке нефти в Беларусь между АО «Укртранснафта» и BNK (UK) Limited (Великобритания) действует до конца 2020 года.