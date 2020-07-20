Фрегат Черноморского флота РФ провел артиллерийские стрельбы по невидимым береговым целям
|09:00 04.08.2020
|Крим
Экипаж фрегата Черноморского флота России (ЧФ) «Адмирал Эссен» провел зачетные артиллерийские стрельбы по невидимым береговым целям в районе полигона боевой подготовки «Опук» в оккупированном Крыму.
В ходе проведения стрельб расчёты артиллерийской боевой части фрегата получили целеуказания и отработали алгоритм действий при выполнении учебно-боевого упражнения, пишет пресс-служба МО России.
При проведении зачётных артиллерийских стрельб личный состав фрегата «Адмирал Эссен» успешно поразил невидимые береговые цели, имитирующие позиции условного противника, применив артиллерийскую установку А-190.
Стрельба артиллерийскими снарядами по невидимым объектам выполнялась по штурманским данным с использованием вспомогательной точки наводки.
Артиллерийские стрельбы по береговым целям были проведены в соответствии с планом мероприятий боевой подготовки Черноморского флота.
Ранее экипаж фрегата «Адмирал Эссен» провёл совместные ракетные стрельбы с береговым ракетным комплексом Утёс», в ходе которых успешно поразил воздушную цель.
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