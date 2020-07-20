Экипаж фрегата Черноморского флота России (ЧФ) «Адмирал Эссен» провел зачетные артиллерийские стрельбы по невидимым береговым целям в районе полигона боевой подготовки «Опук» в оккупированном Крыму.

В ходе проведения стрельб расчёты артиллерийской боевой части фрегата получили целеуказания и отработали алгоритм действий при выполнении учебно-боевого упражнения, пишет пресс-служба МО России.

При проведении зачётных артиллерийских стрельб личный состав фрегата «Адмирал Эссен» успешно поразил невидимые береговые цели, имитирующие позиции условного противника, применив артиллерийскую установку А-190.

Стрельба артиллерийскими снарядами по невидимым объектам выполнялась по штурманским данным с использованием вспомогательной точки наводки.

Артиллерийские стрельбы по береговым целям были проведены в соответствии с планом мероприятий боевой подготовки Черноморского флота.

Ранее экипаж фрегата «Адмирал Эссен» провёл совместные ракетные стрельбы с береговым ракетным комплексом Утёс», в ходе которых успешно поразил воздушную цель.