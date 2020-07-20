Подразделения российской военной базы в непризнанной Южной Осетии по сигналу учебной тревоги совершили марш на горный полигон Дзарцеми для участия в двустороннем тактическом учении.

Согласно оперативному заданию усиленная мотострелковая рота заняла стратегически важные высоты в районе горного перевала с целью не допустить выдвижения батальонной тактической группы в район сосредоточения. Экипажи вертолетов Ми-8АМТШ армейской авиации обеспечили высадку в горах тактического воздушного десанта из состава мотострелкового подразделения, пишет пресс-служба МО России.

В свою очередь командир батальонной тактической группы при совершении марша задействовал приданные расчеты комплексов с беспилотными летательными аппаратами для ведения разведки в горах.

На этапах учения в условиях горно-лесистой местности в дневное и ночное время суток подразделениям предстоит выполнить фортификационное оборудование командных пунктов, создать инженерные заграждения, организовать систему огня и отработать действия в различных видах современного общевойскового боя. В ходе учения личный состав выполнит стрельбы из боевых машин пехоты БМП-2, танков Т-72Б3 и реактивных систем залпового огня «Град».

В учении батальонная тактическая группа действует против усиленной мотострелковой роты. Командиры подразделений демонстрируют способности нестандартных решений и нешаблонных тактических действий при выполнении учебно-боевых задач, используя боевой опыт современных вооруженных конфликтов.

В мероприятии боевой подготовки принимают участие более 1000 военнослужащих Южного военного округа, задействовано около 100 единиц вооружения и военной техники.

2. Снайперские подразделения российских военных баз в Закавказье приступили к тактико-специальному учению по поражению мишеней на максимальных дальностях в горах Абхазии и Южной Осетии.

Учебные задачи отрабатываются в составе снайперских пар и групп, днем и ночью с использованием ночных приборов на горных полигонах Цабал и Дзарцеми. В целях развития внимания у военнослужащих во время практической стрельбы для снайперов ежедневно создается новая оперативная обстановка с применением современных радиоуправляемых мишеней.

Дальность до мишеней составляет от 300 до 1000 м. Они представляют собой манекены, имитирующие снайперов противника в замаскированных позициях горно-лесистой местности.

Военнослужащие ведут огонь из снайперских винтовок СВ-98, а также винтовок Драгунова (СВД), учась при этом менять позицию для обеспечения скрытности.

Также военнослужащие отрабатывают задачи оборудования снайперских позиций, разведки целей, определения расстояния до них с использованием различных приборов наблюдения и прицеливания, в том числе переносного лазерного прибора разведки ЛПР-3.

Ранее сообщалось о начале проведения двусторонних батальонных тактических учений одновременно на территории пяти регионов Северного Кавказа и Закавказья – в Дагестане, Северной Осетии, Чечне, а также на российских военных базах в Абхазии и Южной Осетии. К учениям привлечены более 5 тыс. военнослужащих, задействовано около 800 единиц вооружения и военной техники.

Всего в летнем периоде обучения в войсках ЮВО спланировано проведение свыше 20 двусторонних батальонных тактических и более 10 специальных учений.