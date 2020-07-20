Депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук приехал в оккупированный Крым на отдых.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря политика Олега Бабанина, пишет РИА Новости.

Пресс-секретарь уточнил, что парламентарий проведет свой отпуск на аннексированном полуострове с семьей. Медведчук пересек границу с Крымом через пункт пропуска "Армянск", добавил его представитель.

Однако пока неизвестно, как долго продлится отпуск депутата на аннексированном полуострове.

После аннексии Крыма Россией Медведчук уже отдыхал на полуострове. Тогда он объяснял, что "любит это место" и в будущем планирует еще приезжать.

Украинский политик подчеркивал, что считает Крым де-факто российским. Кроме этого, у политика есть особняк в южнобережном поселке Симеиз.