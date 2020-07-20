В июле в оккупированном Крыму осадки носили преимущественно кратковременной и ливневый характер, объемы водохранилищ естественного cтока сократились на 8,45 млн кубометров .

Такие данные предоставили синоптики крымского гидрометцентра, пишет РИА Новости.

По их данным, к началу августа общий суммарный запас воды в водохранилищах составил 74,86 млн кубометров. В аналогичный период прошлого года запас воды был 163,69 млн кубометров.

"Приток воды в водохранилища естественного стока был незначительным и в млн кубометров составил: Белогорское – 0.992, Симферопольское – 0.563, Счастливое – 0.780, Чернореченское – 0.322", - говорится в сообщении.

Синоптики также сообщили, что июльские дожди благоприятнее всего повлияли на бассейн реки Салгир у села Пионерское – за месяц там зафиксировали 132 мм осадков, что на 191% превысило норму.

"Наиболее неблагоприятной оказалась ситуация в бассейнах рек Кача и Черная, где количество осадков составило 1.6–9 мм и было в пределах 3–18% нормы, а в низовье реки Кача у села Суворово осадков вообще не наблюдалось", - уточнили в гидрометцентре.