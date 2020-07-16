3 июля в оккупированном Крыму началось слушанье по делу одного из лидеров «Меджлиса» Рефата Чубарова.

Об этом сообщило Флот2017.

Как указано, слушанье дела началось в Симферополе. Пока в Армянске параллельно заочно судят Мустафу Джемилева. Чубарову инкриминируют организацию публичного мероприятия, в ходе которого погибли и пострадали люди.

«На четвертое заседание суда к Чубарову пришли трое вместо семи заявленных пострадавших. Сам Чубаров суд не признает. Его защищает адвокат по назначению, предоставленный Россией», сообщает издание.

Председатель Меджлиса Рефат Чубаров сообщил, что трое «потерпевших» по его уголовному делу, которое рассматривает подконтрольный России Верховный суд Крыма, заявили, что он не призывал к противоправным действиям.

«Все потерпевшие, как мне говорит адвокат назначенный адвокат Александр Осокин, говорили про то, что я не призывал ни к каким действиям, которые бы несли угрозу людям. Наоборот говорили, что я пытался устроить коридор (во время митинга 26 февраля 2014 года), чтобы люди с разных сторон конфликта не соприкасались. Только один «потерпевший» утверждал, что я подавал какие-то знаки пальцами», – сообщил Чубаров.

Политологи связывают возбуждение уголовных дел с объявлением марша на Крым со стороны Украины, который анонсировали представители «Меджлиса» и который был назначен на 4 мая 2020 года. До четвертого мая активистов из крымских татар, проживающих в Крыму, полицейские письменно уведомляли об ответственности за участие в несанкционированных мероприятиях.

Как сообщалось ранее, Армянский городской суд начал по существу рассмотрение уголовного дела в отношении Мустафы Джемилева. Об этом сообщил адвокат Джемилева Николай Полозов.

Также, так называемый «верховный суд Крыма» провел 17 июля предварительное судебное заседание по делу Рефата Чубарова в закрытом режиме и без адвоката по соглашению, Николая Полозова, которому «суд» отказал в выполнении профессиональных обязанностей.