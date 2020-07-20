Голова Одеської обласної державної адміністрації Максим Куций не виключає необхідності порізки на місці аварійного танкера «Делфі», який зазнав аварії на міському пляжі восени 2019 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Куций заявив сьогодні на брифінгу.

«Ми не виключаємо, що судно доведеться розрізати на місці і вивезти частинами», - сказав Куций.

При цьому він зазначив, що екологи зробили попередній висновок: за такого методу евакуації судна наслідки для навколишнього середовища будуть дуже негативними.

За даними голови ОДА, зараз фахівці багатьох компаній, які мають намір взяти участь у тендері (оголошений у зв'язку з необхідністю евакуації судна), проводять свої підводні дослідження судна.

Вони це роблять, щоб зробити розрахунки і скласти можливий план робіт з ліквідації танкера. Куций додав, що в числі розглядуваних варіантів - підняття аварійного судна за допомогою потужних плавкранів.

«Але є побоювання, що судно може розірвати під час підйому і це спричинить ще більший екологічний збиток (ніж при різанні - УНІАН)», - сказав Куций.



