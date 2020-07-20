Греція зміцнює паркан на сухопутному кордоні з Туреччиною

20:33 03.08.2020   Греція

Грецька влада просунулася вперед з планами розширити паркан, що йде уздовж ділянки греко-турецького сухопутного кордону в Евросі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Kathimerini.

Грецька поліція (ELAS) минулого тижня розіслала запрошення до участі в тендері п'яти великим будівельним компаніям для участі в проєкті, який був предметом обговорення між виконавчим директором агентства прикордонного контролю Європейського Союзу Frontex Фабрісом Леггері і міністром захисту громадян Міхалісом Хрісохоідісом минулого тижня.

Проєкт складається з двох частин: по-перше, зміцнення існуючого паркану, що простягнувся приблизно на 12,5 кілометра між Кастаньєсом і Неа Висса, який постраждав під час кризи в березні, коли тисячі мігрантів намагалися перетнути кордон Греції; і по-друге, створення нової 27-кілометрової ділянки паркану в районі Ферреса.

Грецька влада розраховує почати будівництво в наступному місяці.

У березні Греція намагалася зупинити величезну хвилю мігрантів, дорогу яким відкрила Туреччина. Криза спалахнула у лютому на тлі загострення воєнної ситуації в Сирії. Афіни заявили, що понад 45 тисяч спроб перетнути кордон було зірвано.



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