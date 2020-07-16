Колонна БТРов выстроилась на выезде из Керчи / Видео
|20:16 03.08.2020
|Крим
На выезде из Керчи днем 3 августа выстроилась колонна БТРов.
Об этом Керчь.ФМ сообщили постоянные читатели.
Около двадцати бронемашин стояли на обочине, впереди – сопровождение.
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