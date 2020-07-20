В Україні зареєстровано 1,45 мільйона переселенців з окупованих ОРДЛО та Криму
|20:02 03.08.2020
|Крим
Внаслідок агресії Росії, окупації нею Криму та війни на Донбасі, в Україні відбулося найбільше внутрішнє переміщення людей в Європі з часів Другої світової війни.
Як повідомляє «Урядовий портал», наразі майже півтора мільйона українців були вимушені переїхати на території, підконтрольні Україні, від окупації та збройної агресії РФ, передає QHA.
Станом на 3 серпня 2020 року взято на облік 1 450 798 переселенців з тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей і АР Крим, — йдеться у повідомленні.
Фактично, внутрішньо переміщені особи — це особи, які підпадають під визначення «вимушені переселенці». Адже залишивши місце свого постійного проживання, ці люди залишаються в країні своєї громадянської приналежності та можуть користуватися її захистом.
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