Южный военный округ опубликовал статистику боевой подготовки летчиков 4-й армии ВВС и ПВО. Данные указывают на усиление подготовки экипажей по всем направлениям. Налетанность летчиков увеличилась на 15%, 57% плана по перехватам и бомбометаниям уже выполнены.

Об этом сообщает пресс-служба ЮВО, передает Флот2017.

Исходя из статистических показателей боевой подготовки за текущий год, в 2020 году выросла налетанность летчиков ЮВО по сравнению с прошлым годом на 15% и составила 24 тыс.часов.

Средний налет летчика оперативно-тактической авиации составил более 42 часов, армейской авиации — 43 часов, а летного состава транспортной авиации — более 100 часов.

Задачи по перехватам целей, пускам ракет, бомбометанию, а также по воздушным боям выполнены на 57% от плана налета. Пилоты отработали около 700 полетных смен.

Во время учений и полётов с боевым применением летчики выпустили около 60 управляемых авиационных средств поражения, 3 тыс. неуправляемых авиационных ракет. Авиация выполнила 2 тысячи бомбометаний. При выполнении задач 2,5 тыс. раз применялось стрелково-пушечное вооружение.

С начала года Москва направила в авиационные части Кубани и оккупированного Крыма 4 образца авиационной техники, в том числе Ми-8АМТШ «Терминатор».

Ранее мы писали, что с 17 по 21 июля в ЮВО прошла так называемая «внезапная проверка боеготовности» сил и войск. В Южном военном округе применили тактику работы беспилотника ЧФ РФ «Форпост» в связке с авиацией с целью усиления боевых возможностей по уничтожению морских целей.