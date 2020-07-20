У мережі показали, як виглядає обміліле унікальне озеро Кизил-Яр в окупованому Криму
|19:21 03.08.2020
|Крим
Про жахливий стан озера Кизил-Яр (за 10 км від міста Саки) на окупованій території Криму повідомляє інформресурс «Асоціація реінтеграції Криму».
Озеро входить до групи солоних озер Євпаторії, повідомляє QHA.
Зараз це озеро має ті ж проблеми, що й практично усі водойми анексованого півострова. Північно-Кримський канал і Міжгірне водоймище, яке живило прісною водою Кизил-Яр, вже порожні. Це позначилося і на цьому озері.
Зараз же це занепалий і пустельний пейзаж. І хоча води в озері ще вдосталь, але вкупі з мисливцями і планами передати цю водойму риборозвідникам, у найближчому майбутньому про таку кількість диких птахів і звірів доведеться забути, — пишуть у соціальних мережах кримчани.
Разом з тим представники окупаційної влади на цю проблему не реагують.
Як повідомляється, тепла зима, яка супроводжувалася мінімальною кількістю опадів, призвела до того, що низка річок і озер на території окупованого півострова практично пересохли, а деякі водосховища перетворилися на калюжі.
Раніше площа поверхні озера становила близько 8 квадратних кілометрів, найбільша глибина – 3,7 метри. Унікальність цієї водойми у тому, що нижні більш глибокі водні шари залишалися солоними, тоді як ближче до поверхні вода прісна.
У перекладі з татарської назва Кизил-Яр звучить як «червоний обрив». Вважається, що ця водойма з’явилася близько 6 тисяч років тому.
Нагадаємо, Північно-Кримський канал на 85% забезпечував Крим прісною водою. З травня 2014 року поставки води були припинені через окупацію півострова Росією. Україна на офіційному рівні заявляє, що не збирається обговорювати відновлення водопостачання.
Постійний представник президента України в АРК Антон Кориневич заявляв про те, що Україна почне поставляти воду в анексований РФ Крим тільки після його деокупації.
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