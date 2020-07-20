Заступник директора департаменту інформації і друку МЗС Росії Олексій Зайцев запропонував ЄС звернути увагу на "антигуманні дії" Києва щодо перекриття подачі води в окупований Крим.

Раніше голова Кримськотатарського ресурсного центру Ескендер Барієв заявляв, що якщо окупанти не будуть розвивати військово-промисловий комплекс, тобто будувати військові підприємства, проводити військові навчання, заливати воду в радіатори танків і бронетранспортерів, а також збільшувати населення шляхом завезення росіян в окупований Крим, то для побутового використання води цілком достатньо для населення півострова, щоб там не було гуманітарної катастрофи. Кому ж в результаті не вистачає води на території анексованого Криму: народу чи окупаційній владі?

"Що стосується порушень положень міжнародного права, в яких нас в черговий раз звинувачує Євросоюз, їх ми спостерігаємо якраз з боку київської влади. У зв'язку з цим пропонуємо Євросоюзу, замість того, щоб ретранслювати голослівні звинувачення України на адресу Росії, звернути належну увагу на антигуманні дії Києва щодо перекриття водо- і енергопостачання Криму", - заявив Зайцев.

Крім того, МЗС РФ закликає ЄС відмовитися від кричущої практики "візової дискримінації" кримчан, яка також прямо суперечить нормам міжнародного права і основоположних документів самого Євросоюзу.

"Ті кримчани, які зберегли українське громадянство і оформляють українські закордонні паспорти не потребують візи ЄС, оскільки між Україною і ЄС існує угода про асоціацію між Україною та ЄС, в межах якої діє безвізовий режим. Ніхто Росію не кликав до Криму, всі проблеми знімуться одразу ж після його звільнення", - підкреслив Ескендер Барієв