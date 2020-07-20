РФ закликала ЄС звернути увагу на "антигуманні дії" Києва щодо перекриття водопостачання в Крим

19:06 03.08.2020   Крим

Заступник директора департаменту інформації і друку МЗС Росії Олексій Зайцев запропонував ЄС звернути увагу на "антигуманні дії" Києва щодо перекриття подачі води в окупований Крим.

Раніше голова Кримськотатарського ресурсного центру Ескендер Барієв заявляв, що якщо окупанти не будуть розвивати військово-промисловий комплекс, тобто будувати військові підприємства, проводити військові навчання, заливати воду в радіатори танків і бронетранспортерів, а також збільшувати населення шляхом завезення росіян в окупований Крим, то для побутового використання води цілком достатньо для населення півострова, щоб там не було гуманітарної катастрофи. Кому ж в результаті не вистачає води на території анексованого Криму: народу чи окупаційній владі?

"Що стосується порушень положень міжнародного права, в яких нас в черговий раз звинувачує Євросоюз, їх ми спостерігаємо якраз з боку київської влади. У зв'язку з цим пропонуємо Євросоюзу, замість того, щоб ретранслювати голослівні звинувачення України на адресу Росії, звернути належну увагу на антигуманні дії Києва щодо перекриття водо- і енергопостачання Криму", - заявив Зайцев.

Крім того, МЗС РФ закликає ЄС відмовитися від кричущої практики "візової дискримінації" кримчан, яка також прямо суперечить нормам міжнародного права і основоположних документів самого Євросоюзу.

"Ті кримчани, які зберегли українське громадянство і оформляють українські закордонні паспорти не потребують візи ЄС, оскільки між Україною і ЄС існує угода про асоціацію між Україною та ЄС, в межах якої діє безвізовий режим. Ніхто Росію не кликав до Криму, всі проблеми знімуться одразу ж після його звільнення", - підкреслив Ескендер Барієв



Ще на цю тему:

19:21 03.08.2020
У мережі показали, як виглядає обміліле унікальне озеро Кизил-Яр в окупованому Криму
18:21 03.08.2020
В оккупированном Крыму пересохла часть Белогорского водохранилища
14:20 31.07.2020
В оккупированном Крыму лопнул водопровод минобороны РФ / Фото
20:50 30.07.2020
«Відсутність води суттєво стримує процес колонізації півострова», – Сенченко
15:05 30.07.2020
В оккупированном Крыму нашли пользу от водной блокады Украины
09:31 30.07.2020
Вода для Крыма: эксминистр указал на важные детали
17:15 29.07.2020
Безводный Крым: над проблемой бьются уже академики
10:00 29.07.2020
Введут ли в Крыму график подачи воды: комментарий Аксенова
12:32 28.07.2020
Засуха сказалась на урожае зерна в оккупированном Крыму
20:15 27.07.2020
Водосховища у тимчасово окупованому Криму майже пусті – Кульбіда
10:45 27.07.2020
У Севастополі висихає Чорноріченське водосховище, окупанти шукають воду
08:00 27.07.2020
Вода для Криму: РФ хоче створити передумови для вторгнення в Україну
Новини
Азербайджан Азербайджан
09:15 29.07.2020
Из Турции в Азербайджан на масштабные учения прибыли военные
10:45 21.07.2020
Майже 40 тисяч азербайджанців записалися до армії через конфлікт з Вірменією
08:50 20.07.2020
Туреччина перекидає бійців сирійської опозиції на допомогу Азербайджану проти Вірменії - ЗМІ
17:44 16.07.2020
«Це обернеться величезною трагедією». Азербайджан пригрозив ракетним ударом по АЕС у Вірменії
Всі новини країни
Болгарія Болгарія
19:21 30.07.2020
Українці зможуть відвідувати Болгарію без тесту на коронавірус і самоізоляції
11:48 30.07.2020
Протести у Болгарії: мітингувальники заблокували перехрестя в центрі Софії
15:15 29.07.2020
Болгария: Компания-оператор Мюнхенского аэропорта подписала концессию на управление аэропортом Софии
11:46 28.07.2020
Болгарія пускатиме українців, але за умови негативного ПЛР-тесту
Всі новини країни
Вірменія Вірменія
11:31 28.07.2020
Ситуація у Карабасі: Вірменія відреагувала на плани Азербайджану та Туреччини провести навчання
15:20 23.07.2020
У ЄС закликали Вірменію і Азербайджан до миру
08:50 22.07.2020
Вірменія заявила про атаку Азербайджану, в Баку це відкидають
16:15 21.07.2020
Генеральний секретар ООН закликає Вірменію і Азербайджан до стриманості
Всі новини країни
Греція Греція
20:33 03.08.2020
Греція зміцнює паркан на сухопутному кордоні з Туреччиною
14:44 03.08.2020
До античного корабля з аквалангом: Греція відкрила перший підводний музей
13:40 31.07.2020
Греция готова к разграничению морских границ с Турцией
17:47 30.07.2020
Греція з 1 серпня дозволить круїзні подорожі
Всі новини країни
Грузія Грузія
18:45 30.07.2020
Стихия нанесла удар по региону Рача в Грузии
19:45 29.07.2020
ЮВО: В горах Абхазии российские артиллеристы проведут учения
12:45 28.07.2020
Грузія модернізує всі свої штурмовики Су-25 та гелікоптери Мі-24
17:40 27.07.2020
ЮВО: Российские военнослужащие в Абхазии приступили к отработке новой модульной системы
Всі новини країни
Молдова Молдова
14:41 30.07.2020
Глава МЗС Молдови здійснить візит до Києва наступного тижня
12:32 30.07.2020
Додон анонсував конституційну реформу і створив спецкомісію
09:30 23.07.2020
Молдова і Україна обговорили перспективи виведення російських військ з Придністров'я
10:50 22.07.2020
Парламент Молдови відхилив вотум недовіри уряду
Всі новини країни
Росія Росія
19:41 03.08.2020
Россия увеличила интенсивность боевой подготовки летчиков в ЮВО
17:41 03.08.2020
У Росії за добу виявили понад п'ять тисяч випадків COVID-19
15:45 03.08.2020
В НАТО готовятся к нападению России на страны Балтии
14:32 03.08.2020
Минфин РФ предложил сократить расходы на оборону и госбезопасность
Всі новини країни
Румунія Румунія
12:44 03.08.2020
У Румунії думають, як вирішувати проблему з "нашестям" бурих ведмедів
20:40 30.07.2020
У Румунії знову коронавірусний антирекорд - 1356 хворих за добу
16:30 29.07.2020
Румыния и Польша выдали дополнительные разрешения для украинских перевозчиков
12:00 29.07.2020
Румыния отказывается от празднования советского Дня Победы
Всі новини країни
Туреччина Туреччина
18:40 31.07.2020
В 2022 году турецкие военные получат новый плавающий БТР / Фото
14:00 31.07.2020
Минобороны Турции показало, как проходят совместные учения в Азербайджане / Видео
11:18 30.07.2020
Кораблі Туреччини та США провели спільні навчання в Середземному морі
16:15 29.07.2020
Парламент Туреччини прийняв закон про посилення контролю за соцмережами
Всі новини країни
Україна Україна
21:02 03.08.2020
Суд по делу Чубарова: оккупанты не смогли собрать пострадавших
20:48 03.08.2020
Аварійний танкер «Делфі» можуть порізати на місці - Голова Одеської ОДА
20:16 03.08.2020
Колонна БТРов выстроилась на выезде из Керчи / Видео
20:02 03.08.2020
В Україні зареєстровано 1,45 мільйона переселенців з окупованих ОРДЛО та Криму
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд