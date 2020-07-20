В оккупированном Крыму пересохла часть Белогорского водохранилища

18:21 03.08.2020   Крим

Состояние Белогорского водохранилища в оккупированном Росией Крыму в июле значительно ухудшилось. Вслед за высыханием верхового водоема в мае этого года сейчас полностью пересохла и срединная часть водохранилища, от которого осталась лишь малая часть, примыкающая к плотине.

Об этом передает Флот2017.

Сообщается, что река Биюк-Карасу, которая питает Белогорское водохранилище, превратилась в ручей. По словам местных жителей, такого низкого уровня воды в это время года на их памяти еще не наблюдалось.

«Ситуация очень тревожная, водохранилище на грани высыхания, а это значит, что уничтожается сформированная десятилетиями флора и фауна водоема. Знаю, что сейчас там ведется интенсивная рыбалка. На этой неделе военные проложили водопровод с Тайганского водохранилища на Симферополь. То есть, заберут последние остатки воды на нужды крымской столицы. Так что осенью есть все шансы впервые в истории увидеть пересохшими как Белогорское, так и Тайганское водохранилище», — предостерег активист движения «Свободный Крым» из Белогорского района Решад Меметов.

Также в Севастополе стремительно мелеет Чернореченское водохранилище, поэтому оккупационная власть вынуждена организовывать поиск подземных источников воды.

В Байдарской долине, где расположен основной источник водоснабжения Севастополя, площадь водного зеркала значительно уменьшилось за последние полтора месяца.

В Чернореченском водохранилище обнажились островки, вода отступила от дамбы примерно на сто метров.

Жители расположенного в Байдарской долине села Павловка рассказали, что за последние несколько десятилетий «так сильно водохранилище никогда не мелело», а также полностью пересохли реки Бага, Арманка, Узунджа и мелкие притоки реки Черной.

Накануне оккупационные власти Севастополя сообщили, что департамент городского хозяйства организует поиск подземных источников воды, чтобы обеспечить население питьевой водой.

Напомним, ранее мы сообщали, что за годы незаконной оккупации Российской Федерацией Крыма, качество и объем питьевой воды существенно ухудшились, но критический масштаб проблема приобрела именно сейчас.

Также мы писали, что жители оккупированной Керчи в соцсети жалуются, что по одним улицам течет питьевая вода, в то время как в жилых многоквартирных домах нет воды.

Кроме того, российский учёный Николай Шадрин заявил крымчанам, что Северо-Крымский канал приносил вред полуострову.



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