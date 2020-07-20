Ялтинские угодья изъяты из незаконного владения компании, конечным бенефициаром которой является Оксана Марченко — жена депутата Рады.

"Минимущества" оккупированного Крыма победило компанию, обжаловав в апелляционной инстанции вынесенное в пользу частного предприятия решение "Арбитражного суда" оккупированного Крыма, в борьбе за окруженный заповедным территориями участок возле горного озера Магоби-2. «Из чужого незаконного владения» ООО «Фирма «Укрснаб» отобраны 10 гектаров драгоценной южнобережной земли.

Желтым цветом выделена земля госпредприятия «Ливадия», которую получила «Фирма Укрснаб». Скриншот ПККР

Как писали «Примечания», в ходе процесса "министерство" изменило свою позицию, отказавшись от требований о передаче участка "министерству" и прекращении права "муниципальной собственности" на землю.

"Арбитражный суд" оккупированного Крыма в 2019 году отказал "министерству" в удовлетворении его требования об изъятии земли, признав его несостоятельным, и назвал ООО «Фирма Укрснаб» «законным арендатором» надела.

Это решение в мае этого года было изменено в пользу "минимущества" оккупированного Крыма 21-м арбитражным апелляционным судом, который постановил «исковые требования министерства имущественных и земельных отношений Крым в части истребования из чужого незаконного владения земельного участка удовлетворить»

Выгодоприобретателем ООО «Фирма Укрснаб» через ряд российских и украинских фирм, согласно сведениям ЕГРЮЛ РФ и ЕГРПО Украины, является Оксана Михайловна Марченко.

Ее «следы» в других юрлицах Украины позволяют сделать выводы, что Марченко — жена Виктора Медведчука.

Он известен тем, что ему приходятся кумовьями президент России Владимир Путин и жена премьер-министра России Дмитрия Медведева (об этом Медведчук рассказал в интервью телеканалу «Россия»).