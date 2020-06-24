У Росії за добу виявили понад п'ять тисяч випадків COVID-19
|17:41 03.08.2020
|Росія
Протягом минулої доби у Російській Федерації зареєстрували 5374 нових випадки інфікування на коронавірус, загальна їхня кількість виросла до 854 641.
Як передає Укрінформ, це випливає з інформації на сайті стопкоронавірус.рф.
Згідно з його даними, найбільша кількість нових випадків COVID-19 зафіксовано в Москві - 693 людини, 196 - у Свердловській області, 172 - в Ханти-Мансійському АО, по 160 - у Московській області та Петербурзі, 140 - в Іркутській, 139 - у Нижньогородській, 133 - у Мурманській, 130 - у Ростовській області, 128 - у Красноярському краї.
З початку епідемії від COVID-19 у Росії померло 14 183 пацієнти, за добу - 79. Одужали за минулу добу 3411 осіб, всього з початку поширення коронавірусу - 652 372.
31 липня, губернатор Ямало-Ненецького АО Росії Дмитро Артюхов повідомив, що заразився на COVID-19.
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