Протягом минулої доби у Російській Федерації зареєстрували 5374 нових випадки інфікування на коронавірус, загальна їхня кількість виросла до 854 641.

Як передає Укрінформ, це випливає з інформації на сайті стопкоронавірус.рф.

Згідно з його даними, найбільша кількість нових випадків COVID-19 зафіксовано в Москві - 693 людини, 196 - у Свердловській області, 172 - в Ханти-Мансійському АО, по 160 - у Московській області та Петербурзі, 140 - в Іркутській, 139 - у Нижньогородській, 133 - у Мурманській, 130 - у Ростовській області, 128 - у Красноярському краї.

З початку епідемії від COVID-19 у Росії померло 14 183 пацієнти, за добу - 79. Одужали за минулу добу 3411 осіб, всього з початку поширення коронавірусу - 652 372.

31 липня, губернатор Ямало-Ненецького АО Росії Дмитро Артюхов повідомив, що заразився на COVID-19.