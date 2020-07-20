Ялта стала самой неблагополучной территорией оккупированного Крыма по распространенности коронавируса.

Как сообщили РИА «Новый День» в управлении Роспотребнадзора по оккупированным Крыму и Севастополю, за прошедшую неделю подтверждено 162 случая заражения, 63 из них – в Ялте.

На втором месте Симферополь – 56. По 6 инфицированных зафиксировано в Алуште, Белогорском районе и Керчи, в Судаке и Бахчисарайском районе – по 4, в Феодосии – 3, в Евпатории – 1.

Напомним, всего с начала эпидемии в оккупированном Крыму выявлено 1 тысяча 305 зараженных, 15 из них скончались.