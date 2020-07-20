Офіційна статистика захворюваності COVID-19 в окупованому Криму занижена, оскільки не відображає низку даних.

Про це сказано на сторінці в Facebook Кримської правозахисної групи, передає УНН.

"Офіційна статистика захворюваності коронавірусом (COVID-19 - ред.) на півострові занижена, оскільки не відображає даних про заражених в рядах російської армії і правоохоронних органах, а також пацієнтів з позалікарняної пневмонією. Якими темпами поширюється коронавірус в Криму, достовірно з'ясувати неможливо", - сказано в повідомленні.

Відзначається, що українські профільні служби не мають доступу на півострів, щоб вести там моніторинг. Дані про захворювання щодня наводить окупаційна влада півострова. Їх достовірність не підтверджена міжнародними організаціями.

Так, повідомляється, що в окупованому Криму за минулу добу виявили ще 28 випадків нової коронавірусної інфекції.

"10 з них виявили при зверненні за медичною допомогою, 9 - серед контактних по раніше зареєстрованим випадків, 9 - при скринінгу здорових осіб", - сказано в повідомленні глави окупаційної "влади" Криму Сергія Аксьонова.

Також повідомляється, що за даними окупаційної "влади", на поточний період в Криму зареєстровано 1269 випадків нової коронавірусної інфекції.

"Всього на Кримському півострові зареєстровано 1620 випадків захворювання COVID-19, померли 43 людини", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, окупаційна "адміністрація" Севастополя повідомила про рекордний приріст COVID-19 в місті.