Перша аудіокнига українською мовою «Світи. Народи. Історія кримських татар» за унікальним друкованим виданням у 4-х томах доктора історичних наук, делегата Курултаю кримськотатарського народу ІІ скликання, професора Валерія Возгріна може побачити світ.

Як повідомив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров у Facebook, професор працював над книгою більше 20 років, передає QHA.

Це дослідження — реставрація історії кримських татар, яка існувала, але навмисно знищувалася. Моїм завданням було — вкласти до рук народу його історію, — зазначав Возгрін.

Як зазначив Чубаров, створення аудіокниги «Світи. Народи. Історія кримських татар» стане початком масштабного проєкту перекладу праці науковця українською мовою.

Після створення, аудіокнигу викладуть на відеохостингу Youtube.

Проєкт «Світи. Народи. Історія кримських татар» спонукатиме на боротьбу за повернення Криму — Україні, а самого півострова — кримським татарам/киримли, які були, є і залишатимуться нащадками і корінним народом цієї землі. Проєкт стане новою сторінкою освітнього та культурного українського контенту та доповнить скарбничку нематеріальної культурної спадщини України, — додав Чубаров.

Нагадаємо, у 2017 році в Малій академії наук України з ініціативи ГО «Алєм» (переклад з кримськотатарської — світ, всесвіт — прим. ред.) була відкрита секція «Кримськотатарська гуманітаристика», яка об’єднує підлітків і молодь України, незалежно від їхньої національності, з метою знайомства і поглиблення знань і навичок у сфері кримськотатарської мови, культури, історії і мистецтва. Активними учасниками секції є і представники молоді з Криму.