Крымское «дело Хизб ут-Тахрир»: в России возобновляют слушания, планируется допрос 20 свидетелей

16:32 03.08.2020   Крим

В российском Ростове-на-Дону 4 августа возобновляются слушания по второму бахчисарайскому «делу Хизб ут-Тахрир», которые пришлось отложить из-за болезни судьи.

Как сообщил Крым.Реалии адвокат Назим Шейхмамбетов, на заседании планируют допросить 20 свидетелей со стороны защиты.

«Ожидается рассмотрение дела 4, 5 и 6 августа. На этих заседания планируется представление доказательств стороной защиты, в частности, планируем допросить порядка 20 свидетелей, а также представить письменные доказательства – это заключения экспертов, которые подготовили свои исследования по нашим запросам, а также приобщение ряда письменных документов, которые будут свидетельствовать об общественной деятельности наших подзащитных и так далее», – прокомментировал адвокат.

Ранее Южный окружной военный суд в российском Ростове-на-Дону перенес на несколько недель заседания по рассмотрению всех крымских «дел Хизб ут-Тахрир» из-за болезни одного из судей, который участвует в процессах.

В октябре 2017 года российские силовики арестовали шестерых жителей Бахчисарая. Это Тимур Ибрагимов, Марлен Асанов, Мемет Белялов, Сейран Салиев, Сервер Зекирьяев и Эрнес Аметов. ФСБ России инкриминирует им участие в запрещенной в России и аннексированном ею Крыму организации «Хизб ут-Тахрир».

​21 мая 2018 года в Крыму были задержаны координатор «Крымской солидарности» Сервер Мустафаев и житель села Долинное Бахчисарайского района Эдем Смаилов. Обвинения против них приобщили к бахчисарайскому «делу Хизб ут-Тахрир».

15 ноября 2019 года Южный военный окружной суд российского Ростова-на-Дону начал рассматривать данное дело по существу.



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