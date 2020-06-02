Відсьогодні вступили в силу зміни до урядових постанов №815 та №367, що визначають правила перетину лінії розмежування на окремих територіях Донецької та Луганської областей, а також адмінмежі з тимчасово окупованим Кримом.

Як інформує Держприкордонслужба, самоізоляція при перетині адмінмежі для громадян України з тимчасово окупованого Росією Криму відмінена, повідомляє QHA.

З 1 по 31 серпня 2020 року особи, які виїжджають з тимчасово окупованих територій України, не підпадають під самоізоляцію і їм не потрібно встановлювати додаток «Дій вдома», — йдеться у повідомленні.

Водночас за рішенням командування операції Об’днаних сил встановлені додаткові обмеження щодо порядку пропуску осіб та транспортних засобів через лінію розмежування з ОРДЛО.

Щоб перетнути адмінмежу в Донецькій та Луганській областях, іноземцям або особам без громадянства слід мати при собі поліс страхування для покриття витрат на лікування COVID-19.

Водночас громадян України з ОРДЛО пропускатимуть лише за згодою на самоізоляцію з використанням єдиного електронного сервісу «Дій вдома», або обсервації. Виключенням є громадяни, які прибувають для проходження незалежного зовнішнього оцінювання.