На суде по «делу Приходько» адвокат ожидает новых доказательств от прокурора

16:01 03.08.2020   Крим

В Южном окружном военном суде в российском Ростове-на-Дону на этой неделе продолжатся слушания по делу проукраинского активиста из Крыма Олега Приходько. Заседание запланировано на 6 августа.

Об этом Крым.Реалии сообщил адвокат Назим Шейхмамбетов.

«На этом заседании мы ожидаем, что прокурор продолжит представлять свои доказательства. На прошлом заседании он сказал, что отказался от части свидетелей, которые были заявлены. Мы ожидаем, что он начнет представлять письменные доказательства, которые имеются в материалах дела», – рассказал адвокат.

На прошлом заседании свидетели обвинения дали положительные характеристики об Олеге Приходько и рассказали, что ничего не знают о подготовке террористических актов, в которых его обвиняют.

7 апреля стало известно, что Приходько доставили в СИЗО Ростова-на-Дону. До этого крымчанину продлили арест до 15 сентября.

16 января сообщалось, что Приходько выдвинули новое обвинение в «незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке или ношении взрывчатых веществ или взрывных устройств​». Также Приходько выдвинули еще один эпизод обвинения – планирование взрыва в здании генерального консульства России во Львове.



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