Генерал НАТО Йорг Фоллмер заявил, что Альянс всерьез рассматривает вторжение России в страны Балтии. Чтобы в будущем вовремя отреагировать на агрессию, нужно улучшать военную инфраструктуру региона.

Об этом пишет латвийское издание LETA, передает Флот2017.

Фоллмер рассказал, что в последние годы начал успешно работать так называемый военный Шенген, который позволяет воинским частям передвигаться внутри блока без бюрократических проволочек. Теперь, по его словам, пришло время привести в порядок инфраструктуру.

«В наши дни не нужно размещать в странах-участницах в качестве сдерживающего средства контингент в сотни тысяч военных. Технически эти силы можно быстро передвигать, поэтому надо привести в порядок инфраструктуру внутри территорий, чтобы можно было быстро перекинуть наши части в те страны, где они наиболее нужны», — объяснил Фоллмер.

Он добавил, что, например, если НАТО надо будет доставить в Балтию 100 танков, то их будут перевозить в специальных трейлерах по дорогам. Общий вес танка и трейлера — более 100 тонн. «Не все мосты и путепроводы смогут выдержать такой вес», — объяснил Фоллмер. По его мнению, улучшение инфраструктуры не только поможет привести её в порядок, но и отправит серьёзный сигнал России. «Там быстро поймут — да, они готовятся отразить вторжение», — сказал генерал.

По его словам, речь идет не только о странах, расположенных вдоль восточной границы ЕС, но и о других государствах, где находится контингент НАТО — например, о Германии. Как отметил Фоллмер, самым «проблемным участком» в регионе является Сувалкский коридор — граница между Литвой и Польшей вблизи Калиниградского края. «Гипотетически Россия может использовать эту территорию, чтобы отсечь страны Балтии от остального НАТО», — уверен военачальник альянса. Фоллмер сказал, что за данный участок границы отвечают Польша и Литва — и у них разработан тактический план по защите этой территории.

Как сообщалось ранее, «Северный поток – 2» может стать для России инструментом контроля над НАТО. Такое мнение высказал аналитик Украинского центра экономических и политических исследований им. Разумкова Максим Белявский.

Также, командующий сухопутными войсками НАТО Адмирал Джанетт Моранг заявила, что во время учений российские корабли очень близко подошли к кораблям НАТО, но они следили и не вмешивались. Она отметила, что несмотря на то, что Россия накапливает свою военную мощь и укрепляет свои позиции в Черном море, НАТО держит это под контролем.