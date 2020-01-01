Під час робочої поїздки до Одеси Постійний Представник Президента України в АР Крим Антон Кориневич відвідав відділення військової підготовки Морехідного коледжу технічного флоту Національного університету «Одеська морська академія».

Під час зустрічі з начальником відділення військової підготовки капітаном 1 рангу Геннадієм Шпаковським були обговорені питання важливості налагодження комунікацій з навчальними закладами, науковою спільнотою та тими, хто у своїй окремій сфері наближає деокупацію Кримського півострова та відновлення територіальної цілісності України і, відповідно, готує для цього професійні кадри, повідомляє АрміяInform.

– Російській Федерації не уникнути відповідальності за воєнні злочини. Україна – морська держава, і ми повинні пам’ятати, що повернення українського флоту в кримські порти – лише питання часу, і ми повинні бути до цього готові в будь-який момент, – зазначив Антон Кориневич.

Нагадаємо, що відділення військової підготовки є кузнею підготовки старшин і сержантів для надводних кораблів і берегових частин Військово-Морських Сил Збройних Сил України. Під час навчання, яке триває протягом 2 років і 6 місяців, курсанти проходять морську практику і стажування на бойових кораблях, катерах і суднах ВМС ЗС України.