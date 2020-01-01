2 серпня в Саудівській Аравії завершився щорічний хадж (паломництво), яке тривало шість днів.

Закінчився він традиційним ритуалом побиття камінням, пише Arab News, повідомляє Гордон.



В Ер-Ріяді повідомили, що поки що не було звісток про інфікування паломників коронавірусною інфекцією. Після закінчення хаджу всі вони пройдуть медобстеження.



Через пандемію коронавірусу всі паломники пройшли тижневу самоізоляцію перед тим, як відвідати хадж, і знову підуть на ізоляцію після його завершення.



Цього року влада Саудівської Аравії вжила суворих запобіжних заходів з метою гарантування безпечного сезону хаджу. Велику мечеть у Мецці щодня дезінфікували приблизно 10 разів, пише Arab News.



У паломництві цього року взяло участь приблизно 10 тис. мусульман, хоча зазвичай кількість паломників становить не менше як 2,5 млн. Влада Саудівської Аравії дозволила взяти участь у хаджі тільки тим, хто був до його початку на території королівства, повідомляє EuroNews.



Хадж є одним із п'яти стовпів ісламу, і його вважають обов'язковим хоча б один раз у житті для кожного працездатного мусульманина, який може дозволити собі подорож до Мекки.

