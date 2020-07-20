Google начал блокировать сайты в оккупированном Крыму

15:01 03.08.2020   Крим

Компания Google заблокировала в оккупированном Крыму сайт так называемого «Федерального государственного бюджетного учреждения (ФБГУ) «Заповедный Крым». Официальный сайт был создан правительством России.

Об этом сообщает Флот2017 со ссылкой на издание «Информационное сопротивление»

После аннексии украинского Крыма жители полуострова ожидаемо лишились многих сервисов, которые не предоставляются им из-за международных санкций. Сайт «Заповедного Крыма» стал одним из последних заблокированных сервисов.

Учреждение уже сообщило о невозможности электронной подачи заявок на получение разрешений для посещения крымских заповедников из-за блокировки их сайта.

«Электронный сервис подачи заявок на получение разрешений для посещения государственных природных заповедников в настоящий момент недоступен по техническим причинам. Аккаунт ФГБУ «Заповедный Крым» заблокирован сервисом Google», – говорится в сообщении.

Также в «Заповедном Крыму» сообщили,  что заявки теперь приходиться принимать через электронную почту сервиса mail.ru, в связи с чем срок их рассмотрения может увеличиться.

Как сообщалось ранее, оккупационные власти продолжают практику блокировки украинских сайтов и по сравнению с мартом ситуация ухудшилась. Оккупанты ограничивают для жителей Крыма доступ к информации независимых украинских онлайн медиа и ФМ радиостанций. А в условиях пандемии COVID-19 такая политика государства-оккупанта в Крыму усложняет ситуацию, лишая людей доступа к альтернативной информации о ситуации с пандемией в Украине и мире, от которой может зависеть жизнь и здоровье этих людей.

Также, согласно результатам мониторинга Крымской правозащитной группы доступа к украинским
информационным сайтам и социальным сетям в оккупированном Крыму за май-июнь
2019 года 10 крымских интернет провайдеров блокируют доступ минимум к 19
сайтам, причем оснований ограничения доступа в большинстве случаев нет.



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