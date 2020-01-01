До античного корабля з аквалангом: Греція відкрила перший підводний музей
|14:44 03.08.2020
|Греція
Греція відкрила для відвідувачів свій перший підводний музей, у якому пропонуватимуть реальні та віртуальні екскурсії до затонулого античного корабля.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Greece High Definition.
Музей розташований на глибині 25 метрів поблизу ненаселеного острівця Перистера, що біля Алонісосу, у західній частині Егейського моря. Там знаходяться рештки грецького торгового судна, завантаженого вином, яке прямувало з античних Халкідік до острова Скопелос і затонуло під час шторму орієнтовно у 425 році до н.е.
Останки корабля знайшов місцевий рибалка у 1985 році. Майже усі амфори з вином на судні - понад 3 тисячі - залишилися неушкодженими.
На урочистій процедурі відкриття були присутні міністр культури Ліна Мендоні, губернатор Фессалії Костас Агорастос та грецький співак Сакіс Рувас. Останні спускалися під воду в аквалангу перерізати стрічку.
"Музей затонулого корабля у Перистері нарешті відкривається - до жовтня місяця у пілотному режимі, для мешканців Алонісоса, грецького народу та міжнародної спільноти", - заявила Ліна Мендоні.
Пірнути з аквалангом і оглянути корабель можливо буде із сертифікованими гідами, починаючи з 3 серпня.
Окрім того, можлива віртуальна оглядова екскурсія в інформаційному центрі музею, розміщеному на Алонісосі.
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