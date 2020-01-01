Греція відкрила для відвідувачів свій перший підводний музей, у якому пропонуватимуть реальні та віртуальні екскурсії до затонулого античного корабля.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Greece High Definition.

Музей розташований на глибині 25 метрів поблизу ненаселеного острівця Перистера, що біля Алонісосу, у західній частині Егейського моря. Там знаходяться рештки грецького торгового судна, завантаженого вином, яке прямувало з античних Халкідік до острова Скопелос і затонуло під час шторму орієнтовно у 425 році до н.е.

Останки корабля знайшов місцевий рибалка у 1985 році. Майже усі амфори з вином на судні - понад 3 тисячі - залишилися неушкодженими.

На урочистій процедурі відкриття були присутні міністр культури Ліна Мендоні, губернатор Фессалії Костас Агорастос та грецький співак Сакіс Рувас. Останні спускалися під воду в аквалангу перерізати стрічку.

"Музей затонулого корабля у Перистері нарешті відкривається - до жовтня місяця у пілотному режимі, для мешканців Алонісоса, грецького народу та міжнародної спільноти", - заявила Ліна Мендоні.

Пірнути з аквалангом і оглянути корабель можливо буде із сертифікованими гідами, починаючи з 3 серпня.

Окрім того, можлива віртуальна оглядова екскурсія в інформаційному центрі музею, розміщеному на Алонісосі.