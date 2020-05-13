В России могут сократить финансирование госпрограммы по обеспечению обороноспособности страны.

С соответствующим предложением выступило министерство финансов РФ, пишут Примечания со ссылкой на «РИА Новости».

Так, в ближайшие три года расходы на данную сферу могут быть уменьшены на 232 миллиарда рублей. После этого финансирование госпрограммы в 2021 году составит 1,42 триллиона рублей, в 2022 году – 1,46 триллиона, в 2023 году – 1,51 триллиона рублей.

Предлагается и снижение ассигнований, предназначенных для развития оборонно-промышленного комплекса. В следующем году сумма сокращения достигнет 850 миллионов, а в 2022 и 2023 годах – по 840 миллионов рублей.

Расходы в части госбезопасности могут быть снижены в следующем году на 81 миллион рублей, затем – на 109 миллионов, а в 2023 году – на 71 миллион, до 1,675 миллиарда рублей.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что бюджет России испытает сильный удар из-за недополучения нефтегазовых и других доходов из-за ситуации с коронавирусом.

Как сообщалось ранее, запас финансовой ликвидности в России составляет 18 триллионов рублей, но потратить их часть на поддержку экономики в условиях эпидемии и обвала цен на нефть не получится.